«Рух» приглашает брестчан поддержать команду в матче за выход в высшую лигу. Вход свободный

Источник материала: Виртуальный Брест

Первый переходной матч «Руха» и могилевского «Дняпро» пройдет 5 декабря в Бресте на стадионе «Юность».





Начало матча на Ленинградской,2А в 14:00, вход свободный.



Ответная игра в Могилеве – 8 декабря. По результатам этих двух игр определится 16-я команда, которая в сезоне-2020 сыграет в высшей лиге.



Впервые в истории белорусского футбола в элитном дивизионе могут сыграть сразу две команды из Бреста.