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«Рух» приглашает брестчан поддержать команду в матче за выход в высшую лигу. Вход свободный

03.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Первый переходной матч «Руха» и могилевского «Дняпро» пройдет 5 декабря в Бресте на стадионе «Юность».

«Рух» приглашает брестчан поддержать команду в матче за выход в высшую лигу. Вход свободный

Начало матча на Ленинградской,2А в 14:00, вход свободный.

Ответная игра в Могилеве – 8 декабря. По результатам этих двух игр определится 16-я команда, которая в сезоне-2020 сыграет в высшей лиге.

Впервые в истории белорусского футбола в элитном дивизионе могут сыграть сразу две команды из Бреста.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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  Первый переходной матч «Руха» и могилевского «Дняпро» пройдет 5 декабря в Бресте на стадионе «Юность». Начало матча на Ленинградской,2А в 14:00, вход свободный. ...
 
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