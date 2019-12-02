|
«Рух» приглашает брестчан поддержать команду в матче за выход в высшую лигу. Вход свободный
03.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Первый переходной матч «Руха» и могилевского «Дняпро» пройдет 5 декабря в Бресте на стадионе «Юность».
Начало матча на Ленинградской,2А в 14:00, вход свободный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый переходной матч «Руха» и могилевского «Дняпро» пройдет 5 декабря в Бресте на стадионе «Юность». Начало матча на Ленинградской,2А в 14:00, вход свободный. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)