В Беловежской пуще спасли краснозобую гагару

Источник материала: Виртуальный Брест

Ежегодно в Беловежское пуще происходят не единичные случаи спасения диких птиц из самых разныхжизненных ситуаций. Местными жителямии сотрудниками парка за последние годы были возвращены в природу десятки птиц.





25 ноября, ранним туманным утром, во двор семьи Колещук из д. Попелево Пружанского района, в буквальном смысле свалилась с неба диковинная птица. Хозяева усадьбы внимательно осмотрели птицу. На вид она была явно ослаблена, но без видимых признаков повреждения.Ее немедленно обеспечили местом для отдыха, водой и мелкой рыбешкой.

Прекрасной незнакомкой оказалась краснозобая гагара в зимнемоперении – редкий в Беларуси вид водоплавающих птиц, отмечающийся только на миграциях. Для территории национального парка до сих пор были известны лишьединичные регистрации данного вида. Вообще, в официальный список птиц Беловежской пущи краснозобаягагара была впервые включена Л. Томялойцем (Katalog…, 2001). Последняя известная регистрация этого вида датируется 2004 годом, когда две птицы наблюдались впредверии ледостава на водохранилище Лядское(Черкас, 2005).

Краснозобая гагара – водоплавающая птица размером с крупнуюутку, от которой отличается остроконечным (не плоским) клювом. Серо-белый зимний наряд сильно отличается от обычного, и не позволит не специалисту определить вид этой птицы. Фото для сравнения:



Гагара краснозобая(взрослая, в брачном оперении) фото https://ru.wikipedia.org/

Вероятнее всего, наша незнакомка в тумане спутала улицу деревни с водной поверхностью. Ведь особенность гагар в том, что этим птицам для взлета необходим водный «аэродром» протяженностью,как минимум, 20 метров. В отличие от уток, эти птицы обитают только в воде и не могут передвигаться ни по льду, ни по суше. У летящих гагар в глаза бросаются относительно небольшие крылья, ноги выдаются далеко назад, как бы вместо хвоста. В полете птицы слегка сутулятся, прогибая шеюкнизу, чем также отличаются от гусей и уток.

На следующий день (26 ноября) по рекомендации специалистов уже окрепшую и отдохнувшую птицу выпустили в ближайший, более-менее крупный водоем у д. Клетное Пружанского района. Оказавшись в родной стихии, птица несколько раз нырнула, почистила перо исделала пробежку по воде. Будем надеяться, что ее судьба сложится благополучно.