В Дзержинске пройдет мастер-класс по английскому языку преподавателя государственного учреждения образования «Минский областной институт развития образования» Кристин Хань.
Учителя английского языка, а также учащиеся, желающие качественно подготовиться к олимпиаде по английскому языку, 5 декабря 2019 года приглашаются на мастер-класс Кристин Хань, преподавателя государственного учреждения образования «Минский областной институт развития образования».
Мероприятие состоится на базе гимназии г.Дзержинска.
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