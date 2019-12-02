Витис Юрконис: Делать ставку на Лукашенко как на гаранта независимости Беларуси - ошибка

О том, как реагировать на дальнейшую интеграцию Беларуси и России, в Вильнюсе нет однозначного мнения - как во властных структурах, так и среди аналитиков. Что касается экспертного сообщества, то многие наблюдатели полагают, что Минск на данный момент уже лишился части своего суверенитета.





DW . При этом указывается на возможность предотвратить еще большую зависимость Минска от Москвы. Политики же по традиции демонстрируют большую сдержанность в оценках. Подробности - у





Что думают власти в Вильнюсе об отношениях с Минском





В конце августа президент Литвы Гитанас Науседа встретился с группой влиятельных политологов, с которыми обсудил литовско-белорусские отношения. Об итогах встречи информации не было, но в уже сентябре Науседа заявил, что будет стремиться развивать сотрудничество с Беларусью, хотя и продолжит жесткий курс в отношении БелАЭС, которая строится в Островце (в нескольких десятках километров от Вильнюса) и которую литовские власти считают угрозой для безопасности страны.





"У нас с Беларусью общая граница, и поэтому нам, конечно, не все равно, что происходит у соседей. И хотя мы не можем влиять на то, что там происходит, зато можем стремиться к тому, чтобы эта страна пошла на сотрудничество. Будем договариваться - продолжается взаимная торговля, транзит, растут потоки туризма", - сообщил в интервью DW министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.









И подчеркнул, что Вильнюс стремится к тому, чтобы Беларусь как можно дольше оставалась независимым государством.





Марюс Лауринавичюс, старший аналитик Вильнюсского института политического анализа, в интервью DW отметил, что в Литве есть две позиции по поводу российско-белорусских отношений.





"Одна состоит в том, что мы должны следить за процессом интеграции Беларуси и России, так как ее дальнейшее углубление не в интересах Вильнюса. Вторая сводится к тому, что для Литвы уже ничего не изменится, так как Беларусь и так почти на сто процентов зависима от России".



Мнения литовских экспертов об отношениях Литвы и РБ разделились





Политолог и преподаватель Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета Витис Юрконис, очевидно, склоняется ко второму походу. Юрконис, принимавший участие в августовской встрече экспертов с президентом, не видит в последних интеграционных трениях Москвы и Минска ничего нового.





"Весь шум по поводу интеграции нацелен на то, чтобы дезориентировать чиновников Евросоюза относительно Беларуси. На самом деле она уже давно сделала геополитический выбор (в пользу России. - Ред.), и у ЕС не много возможностей, чтобы в данном случае что-то предпринять", - поясняет политолог.





По его мнению, единственное, что остается у ЕС, - возможность работать с гражданским обществом и с населением Беларуси.





"В Литве любой сценарий агрессивной политики Российской Федерации рассматривается с опаской. Но делать ставку на Лукашенко как на гаранта независимости Беларуси - ошибочная политика, в ее основе лежит принятие желаемого за действительное. За последние 20 лет Лукашенко сделал очень немного для укрепления европейского вектора Беларуси", - утверждает Витис Юрконис.









Собеседник DW указал на то, что сферы взаимодействия с Минском, к поиску которых склоняется Гитанас Науседа, существовали и до того, как он занял пост президента Литвы: "Это экономика, торговля и транзит. Их потенциал остается по-прежнему высоким".





Недавнее перезахоронение в Вильнюсе останков Кастуся Калиновского, лидера восстания 1863-1864 годов в Российской империи, продемонстрировало, по мнению политолога, что в плане идентичности официальный Минск пока не готов к каким-то серьезным действиям. Однако, добавил Юрконис, про эту возможность вообще забывать пока что рано.





Литве придется балансировать





"Литва не заинтересована в еще одном пересмотре границ в Европе, поэтому суверенитет Беларуси важен. Но западные страны имеют ограниченные возможности влияния на российско-белорусские отношения. Беларусь является частью Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сильно зависит от России с точки зрения экспортного рынка, субсидий, закупок дешевого газа", - констатировал в беседе с DW глава Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла.





Он также обратил внимание на высокий уровень интеграции российских и белорусских вооруженных сил. По выражению Коялы, то, чем западные страны могут помочь Беларуси, - это чуть больше экономического сотрудничества и чуть меньше санкций.





Но и это должно базироваться на желании Минска избегать репрессий в отношении своих граждан и оппозиции, считает аналитик.





В свою очередь, Анджей Пукшто, заведующий кафедрой политологии университета имени Витаутаса Великого в Каунасе, склоняется к более активному подходу, полагая, что Вильнюс все еще может сыграть одну из главных ролей в сближении Беларуси и Запада.





"Не уверен, что президенту Науседе удастся добиться ощутимых результатов за короткое время, но попытаться принять такой вызов, безусловно, стоит. Литва могла бы сделать шаг вперед (по налаживанию отношений с официальным Минском. - Ред.), если Европа и США по-прежнему будут заинтересованы в решении этого вопроса", - заявил Пукшто в интервью русскоязычным СМИ Литвы.









О том, что установление более тесных связей с Беларусью - на повестке дня Вашингтона и Брюсселя, говорит и Линас Кояла.





"Есть ощущение, что Запад хотел бы активнее взаимодействовать с Минском. И европейцы, и американцы посылают такие сигналы. Следовательно, Литва должна решить, какая тактика оптимальна для достижения общих целей, помня, что существует дополнительная проблема в отношениях с Беларусью - АЭС в Островце. Вильнюс должен балансировать между сохранением принципиальной позиции по вопросу БелАЭС и тем, чтобы не оказаться в одиночестве в своей политике в отношении Беларуси", - резюмировал Кояла.