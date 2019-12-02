ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проводят в последний путь погибшего под Солигорском водолаза

03.12.2019 10:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прощание с водолазом, который погиб под Солигорском, пытаясь достать из-под воды утонувшего рыбака, пройдет во вторник в Минске, об этом сообщает ПСО "Ангел".

Прощание с Павлом Власовым, опытнейшим спасателем с 30-летним стажем и водолазом маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОД, пройдет 3 декабря в первом ритуальном зале в период времени с 12:00 до 13:00 по адресу: Минск, улица Семашко, 8, корпус 5.

Напомним, 30 ноября в милицию обратились родственники 36-летнего рыбака, который ушел на подводную рыбалку и исчез. В ходе проведения поисковых мероприятий 1 декабря тело мужчины обнаружили подо льдом в реке Сивельга неподалеку от деревни Великий Быков Слуцкого района. 

Водолаз ОСВОДа спустился под воду, чтобы достать тело утопленника, но в результате погиб сам.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прощание с водолазом, который погиб под Солигорском, пытаясь достать из-под воды утонувшего рыбака, пройдет во вторник в Минске, об этом сообщает ПСО "Ангел".
 
Новости дня
Новости разные
 
Смотрите, как отреагировал сын Месси на награждение отца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • очки солнцезащитные распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика