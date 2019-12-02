В Минске проводят в последний путь погибшего под Солигорском водолаза

Прощание с Павлом Власовым, опытнейшим спасателем с 30-летним стажем и водолазом маневренно-поисковой группы Минской областной организации ОСВОД, пройдет 3 декабря в первом ритуальном зале в период времени с 12:00 до 13:00 по адресу: Минск , улица Семашко, 8, корпус 5.





Напомним, 30 ноября в милицию обратились родственники 36-летнего рыбака, который ушел на подводную рыбалку и исчез. В ходе проведения поисковых мероприятий 1 декабря тело мужчины обнаружили подо льдом в реке Сивельга неподалеку от деревни Великий Быков Слуцкого района.





Водолаз ОСВОДа спустился под воду, чтобы достать тело утопленника, но в результате погиб сам.







