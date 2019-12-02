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В чемпионате Беларуси 2019 года участвовали 162 иностранца. Это рекорд
Источник материала: Партизан
В чемпионате Беларуси 2019 года участвовали 162 иностранных футболиста — больше, чем когда-либо.
В прошлом году таковых было 128.
Если говорить о статистике по нынешнему году, то 11 из иностранцев не являлись легионерами, поскольку имели вид на жительство в нашей стране, а еще 46 проходили вне легионерского списка как граждане России.
Наибольшее количество варягов — 15 — использовал «Слуцк». Меньше всех зарубежных футболистов — 7 — задействовал «Дняпро».
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В чемпионате Беларуси 2019 года участвовали 162 иностранных футболиста — больше, чем когда-либо.
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