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В чемпионате Беларуси 2019 года участвовали 162 иностранца. Это рекорд

03.12.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В чемпионате Беларуси 2019 года участвовали 162 иностранных футболиста — больше, чем когда-либо.

В прошлом году таковых было 128.

Если говорить о статистике по нынешнему году, то 11 из иностранцев не являлись легионерами, поскольку имели вид на жительство в нашей стране, а еще 46 проходили вне легионерского списка как граждане России.

Наибольшее количество варягов — 15 — использовал «Слуцк». Меньше всех зарубежных футболистов — 7 — задействовал «Дняпро».
 
 
Ссылка на источник 24
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В чемпионате Беларуси 2019 года участвовали 162 иностранных футболиста — больше, чем когда-либо.
 
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