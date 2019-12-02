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3 декабря отмечают Международный день инвалидов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 декабря – Международный день инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране около полумиллиона таких граждан. Их социальная защита – одно из приоритетных направлений государственной политики.
Всё больше людей с ограниченными возможностями трудоустраиваются, для них работают специализированные медучреждения, внедряются современные средства социальной реабилитации, создаётся безбарьерная среда. В частности, инвалиды могут воспользоваться сопровождаемым проживанием, социальными санаториями, наиболее нуждающимся предоставляется дневной стационар в поликлиниках.
К услугам также социальное такси, аптеки, прачечные и парикмахерские, организованы курсы компьютерной грамотности, иностранного языка, кружки по интересам.
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Новости Беларуси. 3 декабря – Международный день инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране около полумиллиона таких граждан. Их...
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