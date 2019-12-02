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«Делаем это для будущих поколений». Гомельчане на свои средства установили памятник жертвам «Дулаг-121»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под Гомелем появился памятник жертвам «Дулаг-121» – одного из самых крупных нацистских концлагерей на территории Восточной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой камень с мраморной табличкой установлен на обочине объездной дороги у посёлка Красное. Надписи на нём на трёх языках – русском, белорусском и иврите. Появление памятника жертвам нацистской оккупации стало возможным благодаря местным жителям, которые на свои средства приобрели материалы и оплатили строительные работы.
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«Делаем это для будущих поколений». Гомельчане на свои средства установили памятник жертвам «Дулаг-121»
Новости Беларуси. Под Гомелем появился памятник жертвам «Дулаг-121» – одного из самых крупных нацистских концлагерей на территории Восточной...
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