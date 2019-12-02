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«Делаем это для будущих поколений». Гомельчане на свои средства установили памятник жертвам «Дулаг-121»

03.12.2019 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Гомелем появился памятник жертвам «Дулаг-121» – одного из самых крупных нацистских концлагерей на территории Восточной Беларуси,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Делаем это для будущих поколений». Гомельчане на свои средства установили памятник жертвам «Дулаг-121»

Большой камень с мраморной табличкой установлен на обочине объездной дороги у посёлка Красное. Надписи на нём на трёх языках – русском, белорусском и иврите. Появление памятника жертвам нацистской оккупации стало возможным благодаря местным жителям, которые на свои средства приобрели материалы и оплатили строительные работы.

«Делаем это для будущих поколений». Гомельчане на свои средства установили памятник жертвам «Дулаг-121»


Василий Бобровский, житель Гомеля:
То, что мы делаем, мы делаем для будущих поколений, чтобы мы, в конце концов, поставили жирную точку, что здесь, на этом месте, Вторая мировая война закончена – на этом участке. 

«Делаем это для будущих поколений». Гомельчане на свои средства установили памятник жертвам «Дулаг-121»


Чуть более года назад поисковый батальон обнаружил в этом месте останки 131 человека. По воспоминаниям местных жителей, именно здесь фашисты массово расстреливали людей: от защитников города до узников гомельского гетто и лагеря военнопленных «Дулаг-121». Предполагается, что в 2020 году поиски останков могут продолжиться. 

Люди в материале: Василий Бобровский
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Под Гомелем появился памятник жертвам «Дулаг-121» – одного из самых крупных нацистских концлагерей на территории Восточной...
 
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