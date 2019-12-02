«Делаем это для будущих поколений». Гомельчане на свои средства установили памятник жертвам «Дулаг-121»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Гомелем появился памятник жертвам «Дулаг-121» – одного из самых крупных нацистских концлагерей на территории Восточной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Большой камень с мраморной табличкой установлен на обочине объездной дороги у посёлка Красное. Надписи на нём на трёх языках – русском, белорусском и иврите. Появление памятника жертвам нацистской оккупации стало возможным благодаря местным жителям, которые на свои средства приобрели материалы и оплатили строительные работы.







Василий Бобровский, житель Гомеля:

То, что мы делаем, мы делаем для будущих поколений, чтобы мы, в конце концов, поставили жирную точку, что здесь, на этом месте, Вторая мировая война закончена – на этом участке.







Чуть более года назад поисковый батальон обнаружил в этом месте останки 131 человека. По воспоминаниям местных жителей, именно здесь фашисты массово расстреливали людей: от защитников города до узников гомельского гетто и лагеря военнопленных «Дулаг-121». Предполагается, что в 2020 году поиски останков могут продолжиться.