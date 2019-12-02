Баринов снова в строю. Что покажут в сериале «Кухня: Война за отель»?

Источник материала: Аргументы и факты

Возвращения известных и популярных в прошлом сериалов редко оказываются удачными. Они и закрывались в свое время из-за усталости актеров, падения рейтингов и исчерпания идей. Конечно, бывают и удачи, но редко: проваливались новые сезоны культовых «Беверли-Хиллз, 90210» или «Секретных материалов», а третий сезон «Твин Пикса» получился выдержанным в стилистике первых двух только за счет настойчивости и таланта Дэвида Линча. И это на Западе, где ностальгия спасает иногда даже совсем неудачные сиквелы!

В России опыта оживления старых проектов немного, да и полноценным возвращением многие сериалы похвастаться не могут — разве что большим промежутком между сезонами. Но ситком «Кухня» именно что возвращается к зрителям вместе с теми персонажами, которые были в сериале с самого начала. Новый сезон называется «Кухня: Война за отель» и официально считается спин-оффом оригинального сериала.

Никто никуда не уходит

Оригинальная «Кухня» появилась на канале СТС осенью 2012 года. Речь там шла о ресторане «Claude Monet», которым владел известный шоумен Дмитрий Нагиев (его играл сам Дмитрий Нагиев). На кухне и в зале этого заведения и разворачивалось основное действие, а также работали главные герои: шеф-повар Виктор Баринов (Дмитрий Назаров), мечтающий стать шеф-поваром Макс (Марк Богатырёв), повара Сеня (Сергей Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин), дочь Баринова Катя (Валерия Федорович), её мать Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова), управляющий отелем «Элеон» Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда) и многие другие герои. Персонажи находились друг с другом в сложных личных отношениях, которые зачастую мешали им хорошо выполнять профессиональные обязанности, а заодно смешили зрителей.

Со временем «Кухня» превратилась в целую франшизу, да и сама изменилась, хотя на основные сюжетные линии это повлияло слабо. Основное место действия ситкома переместилось в отель «Элеон», в котором Баринов открыл собственный ресторан «Victor», а в 2014 году вышла полнометражная комедия «Кухня в Париже». Всего в «Кухне» было шесть сезонов, сериал был завершен весной 2016 года.

С тех пор появилось несколько спин-оффов: «Отель „Элеон“», «СеняФедя» (выходили на СТС), сериал «Гранд» (шел на видеосервисе Start.ru), в 2017 году был показан еще один полнометражный фильм («Кухня: Последняя битва»). Не все персонажи из «Кухни» переходили в эти проекты, фактически это были истории лишь отдельных героев. Многие зрители ждали возвращения на экраны Баринова (всё же он был, можно сказать, лицом шоу), но Назаров обходил все эти сериалы стороной, появляясь лишь в полном метре. И вот поклонники «Кухни» дождались: Баринов вернулся.

Что покажут в «Войне за отель»?

У Дмитрия Нагиева (Дмитрий Нагиев) новый проект: он договорился с очень серьезными людьми, что купит для них отель с казино в сочинской Красной поляне и организует «Курортище!». Свои планы он неосмотрительно озвучивает по телевидению. Эту передачу видит Элеонора Андреевна (Елена Ксенофонтова), отдыхающая на вилле в Тоскане. Обиженная женщина задается целью всеми силами помешать бывшему возлюбленному. Она покупает отель «Новый Элеон», который присмотрел и Нагиев, а потом предлагает тому выкупить недвижимость вчетверо дороже.

Нагиев так просто не сдается. Еле сдерживая слезы, он отказывается от роли, которую ему предлагает Федор Бондарчук (Федор Бондарчук), и перекупает весь персонал, оставляя Элеонору почти одну перед приездом первых постояльцев. С ней остаются только инженер Варя из Кемерова (Мария Ульянова), которая уверена, что она дочь Нагиева, а также Саша (Владислав Ценёв), который пытается продвинуться по карьерной лестнице и стать администратором.

Баринов (Дмитрий Назаров) на пенсии скучает по любимому делу и, когда ему предлагают возглавить кулинарную академию, немедленно соглашается. Но, прежде чем начинать учить студентов азам мастерства, ему предстоит отправиться в Сочи, к Элеоноре, и уговорить ее расторгнуть старый контракт. Разумеется, сразу она его не отпустит. Похожими путями в Сочи оказываются Михаил Джекович (Григорий Сиятвинда) и Катя (Валерия Федорович): у них проблемы в мирной, так сказать, жизни, и они рады оказаться в привычной суматохе большого отеля. Но и Нагиеву отступать некуда: за его действиями пристально следят те самые серьезные люди, которым он обещал «Курортище!».

Что из этого получилось?

Пожалуй, эту попытку дважды (вернее, уже даже трижды) войти в одну и ту же реку можно признать удачной. Нельзя сказать, что «Война за отель» полностью повторяет то, что понравилось зрителям в первых сезонах шоу, но определенное возвращение к истокам заметно.

Главное, конечно, — новое появление на экране персонажа Назарова. В предыдущем воплощении «Кухни» именно Баринов временами тянул на себе всё шоу. Сейчас у него появился шанс сделать это еще раз при полноценной поддержке остального актерского состава.

И в целом «Война за отель» — проект совершенно ностальгический, предназначенный для тех, кто когда-то запоем смотрел собственно «Кухню», а также все ее продолжения и спин-оффы. Герои оригинального шоу выступают в привычных амплуа, что не может не понравиться фанатам, а Дмитрий Нагиев вместе с Бондарчуком в роли продюсера составляют почти идеальную экранную пару: в их совместной небольшой сценке юмора достаточно, чтобы покорить любую аудиторию.