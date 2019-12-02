Мать Собчак рассказала о «гостевом браке» Ксении и Богомолова

Источник материала: Tut.by

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова стала одной из героинь последнего выпуска программы «Ты не поверишь!» на НТВ. В разговоре с журналистами Людмила прокомментировала слухи о «гостевом браке» — том, что ее 38-летняя дочь и ее 44-летний супруг Константин Богомолов не живут вместе. Краткий пересказ размещен на spletnik.ru.





Нарусова подтвердила, что дочь вместе с трехлетним сыном Платоном и няней живут в таунхаусе, а Богомолов временно обитает в съемной квартире в центре столицы.

— У них действительно для большой семьи места уже маловато. Потому что там и Ксения, и Платон, и няня. К тому же к Платону постоянно приходят учителя, — рассказала Нарусова.





Людмила уточнила, что в ближайшем будущем Ксения и Константин все же планируют съехаться. Как раз с этой целью Собчак сейчас активно занимается строительством дома площадью 1000 квадратных метров в одном из элитных поселков Подмосковья.

— Это ее, как теперь принято говорить, проект. Я не вмешиваюсь, вижу только из окна, как он растет. Поэтому построит — посмотрю. Руководит проектом и строительством Ксения, она строгий руководитель. Дом из дерева, он должен проветриться, просохнуть, — поделилась мать Собчак.