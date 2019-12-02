«Мы будем проигрывать на рынке труда». Что делать властям, чтобы белорусы массово не уезжали из страны

Источник материала: Tut.by

В обновленном прогнозе по Беларуси Всемирный банк предположил, что наша экономика в ближайшие годы будет находиться в состоянии стагнации. Такой поворот событий чреват тем, что еще больше белорусов станут искать лучшую жизнь за пределами страны, считают эксперты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Люди будут уезжать или оставаться?

После двухлетнего спада белорусская экономика в прошлом году смогла вырасти на 3%. В другие годы темпы роста были и того ниже — от 1% до 2,7%.

В январе-октябре 2019 года рост ВВП составил 1,1%, и международные финансовые организации прогнозируют дальнейшее замедление главного макроэкономического показателя Беларуси. Всемирный банк ожидает , что в 2020-м белорусская экономика вырастет на 0,9%, в 2021-м — на 0,5%.

Вряд ли такая картина может обнадеживать и тем более радовать думающих людей. Поэтому на фоне смягчения миграционной политики соседних государств часть населения уже стала задумываться о смене постоянного места жительства.

По данным польского МИДа, за последние три года 55 тысяч белорусов стали обладателями карты поляка, которая открывает возможности для получения вида на жительство и гражданства в Польше. Таким образом, в год карту поляка получали около 18 тысяч граждан из Беларуси.

Показательно, что официальные лица в последнее время стали причислять риск потери трудовых ресурсов к числу наиболее важных для страны.

Первый заместитель министра экономики Александр Червяков на октябрьской конференции, посвященной экономическому прогнозированию, отмечал, что если ВВП Беларуси не будет увеличиваться быстрыми темпами (на 5-6% в год), то страна станет терять своих соотечественников в пользу государств, экономика которых растет быстрее.

«Люди будут уезжать, так как мы будем проигрывать на рынке труда», — сказал Червяков.

Примечательно, что и министр финансов Максим Ермолович осенью заговорил о демографической ситуации.

«Сегодня на первое место выходят демографические вызовы, а именно — недостаток рабочей силы… Сейчас страны тонут в борьбе за рабочую силу», — отмечал Ермолович, выступая на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме (KEF) в ноябре.

Отвечая на вопрос БелаПАН в минувший четверг о том, как реагировать государству на такие вызовы, министр финансов обратил внимание, что, с одной страны, в стране реализуются меры по поддержке рождаемости.

«У нас масштабная программа демографической безопасности, которая реализуется за счет республиканского и местных бюджетов, и там есть целый набор мер, чтобы эту безопасность обеспечивать», — подчеркнул Ермолович.

С другой стороны, министр финансов дал понять, что миграция кадров будет зависеть от экономической ситуации в стране.

«Необходимо повышать качество образования, создавать высокопродуктивные рабочие места, давать импульс для развития частного сектора, повышать эффективность госпредприятий. Это единственный выход, чтобы зарплата у нас росла быстрее, чем в соседних странах. Поэтому единственный способ решить [миграционную] проблему — ускоренные темпы роста экономики и выход на 100 миллиардов долларов ВВП в 2025 году», — отметил Ермолович.

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Всемирный банк также считает, что белорусскому государству необходимо конкретнее реагировать на вызовы, связанные с миграцией населения.

«Чтобы эту проблему решить, необходимо сделать привлекательный уровень зарплаты в стране. Сейчас он низкий. Поэтому важно улучшать инвестиционный климат, повышать эффективность госпредприятий, чтобы доходы населения становились выше», — сказал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер на днях во время пресс-конференции, отвечая на вопросы БелаПАН.

Независимые эксперты считают, что экономические перспективы страны будут сильно влиять на выбор белорусов, где им жить.

«Если у нас ВВП будет расти, как прогнозирует Всемирный банк, на 0,5-1%, а в Польше на 4-5%, то разрыв между двумя странами будет увеличиваться, и количество лиц, которые захотят уехать из страны в Польшу, может вырасти», — предположила академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова в комментарии для БелаПАН.

В качестве еще одного значимого фактора для переезда в другую страну, эксперты называют ситуацию в сфере дошкольного образования. Поскольку частные детские сады и ясли в Беларуси не получили должного распространения и остаются дорогими, женщины не могут совмещать карьеру и воспитание детей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Государству нужно стремиться к тому, чтобы в белорусских семьях не возникало конфликта между карьерой и материнством. Должны быть хорошие, доступные ясли и частные детские сады, куда семьи хотели бы отдавать своих детей», — подчеркнул в беседе с корреспондентом БелаПАН старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

Кстати, Всемирный банк может оказать поддержку Беларуси для развития системы дошкольного образования. В 2020 году ВБ планирует одобрить выделение кредита Беларуси на 100 млн долларов на развитие образования.

«Развитие системы дошкольного образования критически важно не только для того, чтобы женщины побыстрее выходили на работу после декретного отпуска, но и для подготовки детей к среднему образованию», — сказал Алекс Кремер, отвечая на вопросы БелаПАН.

Пока же угроза оттока из страны перспективных кадров сохраняется, считают эксперты.

«Сейчас в Беларуси много говорят о необходимости повышения качества образования, но если мы будем выпускать образованные кадры для Польши, страна от этого не выиграет. Поэтому нужно прилагать действенные меры, чтобы они хотели оставаться жить здесь», — подчеркнула Борнукова.

В Нацбанке Польши, кстати, подсчитали, что в 2013-2018 годах на 11% прирост ВВП был обеспечен за счет притока украинских мигрантов.

«В Польше, как и во многих развитых странах, сейчас низкая рождаемость, и они заинтересованы в притоке мигрантов в страну, и целенаправленно занимаются этим. Если кардинальных изменений не произойдет в белорусской экономике, разрыв между Беларусью и Польшей станет расти, и это будет притягивать белорусских мигрантов в соседнюю страну», — резюмировал Львовский.