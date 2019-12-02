Зеленский хочет привлечь США к обсуждению вопроса о Крыме

Источник материала: Ежедневник





Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет подключить американскую сторону к обсуждению вопроса о возвращении Крыма в состав Украины.

Об этом сообщает «Интерфакс ».

Единственной проблемой, как считает глава Украины, является то, что он пока не может найти площадку для обсуждения этого волнующего его вопроса.

«Меня тоже волнует, что Крым нигде не фигурирует на переговорах», — признался Зеленский.

По его мнению, про полуостров никто не говорит уже в течение шести лет, словно этой темы не существует. В связи с этим он хочет обратиться за помощью к США и устроить формат переговоров Украина-Россия-США.

«Я буду поднимать вопрос на встрече в нормандском формате...Это наша территория, мы хотим, чтобы она вернулась к нам», — заключил Зеленский.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.