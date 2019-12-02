Что нужно знать о малярии?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется более 200 миллионов случаев малярии в 87 странах мира, из них до 500 тыс. случаев закончились смертельно.

Проблема малярии является актуальной в любое время года, в связи с увеличением количества людей, предпочитающих путешествовать в страны, неблагополучные по заболеваемости малярией.

К таким странам относятся Страны Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии, Южной Америки.

В текущем году в Брестской области установлено 2 случая малярии (в январе текущего года установлен первый случай у человека, который работал в Африке Республике Конго и в октябре месяце второй случай у человека, который выезжал в Африку в Республику Уганда). Один случай закончился летально.

В Республике Беларусь с начала года зафиксировано 12 случаев малярии, завезенных преимущественно из африканских стран (по состоянию на 09.11.2019).

Что же такое малярия?

Малярия — тропическая паразитарная болезнь, передаваемая человеку при укусах т.н. «малярийных» комаров (комаров особого вида), при переливании крови от больного малярией человека здоровому, от больной матери к новорождённому при родах.

В малярии выделяют скрытый период. Он может составлять от 7 дней до 6 месяцев (иногда до 3 лет). После скрытого периода болезнь начинает прогрессировать.

У человека, заболевшего малярией внезапно начинаются приступы, которые состоят из 3-х фаз:

1.Озноб, продолжающийся 3-4 часа.

2.Жар — резко повышается температура, сопровождающаяся сильной головной болью.

3.Пот — температура падает и выступает обильный пот.

Такие приступы могут быть ежедневными или через 2-3 дня в зависимости от вида возбудителя малярии.

В случае возникновения перечисленных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

При любом заболевании в течение 3-х лет после возвращения из стран неблагополучных по заболеваемости малярией не забудьте напомнить лечащему врачу, что Вы были в тропических странах.

В Каменецком районе за последние пять лет не регистрировалось случаев заражения малярией.

Тем не менее, хотелось бы напомнить основные моменты, которые необходимо соблюдать во время поездок в страны неблагоприятные по малярии:

1. Перед выездом в такие страны обратитесь за консультацией к врачу, если есть необходимость, врач назначит химиопрофилактику по малярии.

2. Необходимо предохранять себя от укусов комаров. Для защиты от насекомых рекомендуется иметь репелленты, отпугивающие комаров, а также инсектицидные препараты для уничтожения комаров.

3. Малярийные комары нападают на человека чаще в вечернее время или ночное. В это время желательно носить одежду, прикрывающую большую часть тела, открытые части тела смазываются репеллентами.

4. Для предупреждения залета комаров в помещение окна и двери должны быть засетчены. При обнаружении залетевших комаров их уничтожают механически или с помощью аэрозольных инсектицидов, фумигаторов.

При возвращении из поездок необходимо сообщить участковому врачу по месту жительства, учебы или работы о прибытии из страны, неблагополучной по малярии.

Своевременное обращение за медицинской помощью пациентов, правильно собранный анамнез, своевременно назначенное лабораторное обследование на малярию сохранит здоровье и жизнь, предупредит распространение малярии среди населения.

Екатерина БОБРОВА,

энтомолог ГУ «Каменецкий районный центр гигиены и эпидемиологии».