Обновляйте гардероб в Приозерском!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Просыпаетесь с мучительной мыслью – что надеть? И тратите драгоценное утреннее время в шкафу, в поисках наряда, «которого еще никто не видел»? Вы знаете, что именно сейчас подняло бы вам настроение только новое платье. Мы нашли для вас отличное средство от этой головной боли. Теперь вы сможете менять наряды хоть каждый день!





Магазин трикотажных изделий приглашает за покупками!

Здесь вы найдете огромный выбор платьев для повседневного выхода, офиса и торжеств. Посетив магазин, вы убедитесь: чтобы выглядеть красиво и стильно, не обязательно гоняться за дорогущими вещами заокеанских дизайнеров и модельеров. Отечественные бренды представляют в одежде стиль и самые модные тенденции, а качество белорусского трикотажа высоко оценивается покупателями разных стран.





Цена платьев доступна каждому. Сегодня она составляет всего – 20-25 рублей. Размерный ряд: с 44-го – по 68-ой. Здесь представлены платья Брестских, Гродненских и Минских трикотажных швейных фирм, которые завоевывают рынки качественными и современными моделями.

Кроме того, вы можете подобрать себе качественное и красивое нижнее белье белорусских производителей – «Sermija» (Гродно), «Bravo» (Минск) и других. Есть большие размеры. Богатый ассортимент и разные цвета.

Здесь вы найдете товары для всей семьи!

В магазине для вас – большой выбор женской, мужской и детской обуви немецкий, турецких, польских и отечественных производителей. Сюда поставляется обувь по оптовой цене крупной фирмой-импортером «Юнитаргет» (Кобрин) и реализуется с минимальной наценкой. Гарантированное качество! Только подумайте: зимняя обувь из натуральной кожи – всего за 45 рублей!





Не забудьте присмотреть одежду своим детям! В магазине вам помогут подобрать подходящие размер и модель.

Магазин находится в лечебном корпусе санатория «Белая вежа» (пос. Приозерский).

Режим работы: 10.00 – 16.00, без перерыва. Выходной – воскресенье.

P.S. Близятся корпоративы и новогодние праздники. Побалуйте себя новыми нарядами с минимальными потерями для вашего кошелька!





























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