Пожар в сельском Доме культуры в Турне

Источник материала: Навiны Камянеччыны

29 ноября в 08-20 на линию «101» поступило сообщение о задымлении внутри здания сельского Дома культуры в Большой Турне. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что открытого горения нет, присутствовало задымление внутри здания. В результате пожара огнем поврежден деревянный пол на площади 4 м.кв.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии – детская шалость с огнем. Пожарной сигнализацией Дом культуры не оборудован.