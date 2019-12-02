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Пожар в сельском Доме культуры в Турне

03.12.2019 09:59 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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29 ноября в 08-20 на линию «101» поступило сообщение о задымлении внутри здания сельского Дома культуры в Большой Турне. По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что открытого горения нет, присутствовало задымление внутри здания. В результате пожара огнем поврежден деревянный пол на площади 4 м.кв.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваются версии – детская шалость с огнем. Пожарной сигнализацией Дом культуры не оборудован.

 
 
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29 ноября в 08-20 на линию «101» поступило сообщение о задымлении внутри здания сельского Дома Сообщение Пожар в сельском Доме культуры в Турне появились сначала на...
 
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