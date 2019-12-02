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Ваша помощь и забота нуждающимся станут неоценимым подарком к Международному дню инвалидов

03.12.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ваша помощь и забота нуждающимся станут неоценимым подарком к Международному дню инвалидов

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов.

В мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов (это около 15% населения мира), в Беларуси зарегистрировано более 520 тысяч инвалидов. Поэтому проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благополучия.

Цели, ради которых этот день был провозглашен, – полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.

Уважаемые жители Пинщины!

Социальная защита инвалидов – одно из приоритетных направлений государственной социальной политики по обеспечению их равенства и полноправного участия в жизни общества.

В Международный день инвалидов не будет лишним напомнить всем о том, что среди нас живут люди, заслуживающие не только сочувствия, но прежде всего помощи, обеспечения их прав на достойную жизнь, труд и отдых. Этот день должен пройти под знаком милосердия, проявления всестороннего внимания к правам и нуждам инвалидов.

Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой: по возможности окажите помощь нуждающимся инвалидам на местах, посетите на дому тяжелобольных, лежачих, одиноких стариков, поддержите их морально и материально. Ваши посещения и оказанная материальная помощь будет им неоценимым подарком к Международному дню инвалидов.

Заранее благодарны вам за милосердие и проявленную заботу.

Управление по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома.
Районная организация ОО «Белорусское общество инвалидов».

 
 
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> В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов. В мире проживает примерно 1 миллиард инвалидов (это...
 
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