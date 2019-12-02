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«Скандалов не устраивала». Две любви Нины Дорошиной

03.12.2019 11:08 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Скандалов не устраивала». Две любви Нины Дорошиной
Нина Дорошина, «Артист из Кохановки» (1961). © / «Артист из Кохановки» / Кадр из фильма

3 декабря Нина Дорошина могла бы отпраздновать 85-летие. Почему бы нет? Вон ее ровесница, Алиса Фрейндлих, тоже родившаяся в 1934 г., свой юбилей на сцене отметит. А Дорошиной — нет, не позволила Судьба так красиво отметить. Она ушла из жизни в прошлом году. Навсегда оставшись для нас, зрителей, Надюхой из легендарной картины «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Только, в отличие от своей знаменитой героини, однажды пережившей расставание с любимым и потом воссоединившейся с ним, в отношениях Нины Дорошиной с её главным мужчиной всё было невероятно сложно.

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«Плачу — и запоминаю, как именно плачу»

Вообще-то, любовей в её жизни было две. И обе — страстные. Одна — театр. Вторая — Олег Ефремов.

Любовь со сценой была взаимной и дарящей радость. Много лет Нина Михайловна играла на сцене «Современника». Кстати, именно в этом знаменитом театре, в постановке «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина актрису в роли Надюхи увидел Владимир Меньшов. И сразу понял, что в его фильме будет играть эту роль именно Дорошина. Актриса настолько убедительно сыграла свою героиню, что многие зрители всерьез решили, будто Владимир Валентинович пригласил играть в кино не профессионалку, а искреннюю, простую женщину из народа.

Что бы ни происходило в жизни Дорошиной, театр оставался для неё главным. «Когда у меня умер отец, сначала это переживалось как ужасное потрясение, драма, — рассказывала в интервью „АиФ“ Дорошина. — А потом я подумала: надо запомнить, как реагирую. И тут же следующая мысль: какая у меня чудовищная профессия, если в такой страшный момент я испытываю потребность подойти к зеркалу и запомнить, какое у меня выражение. Чтобы потом, если на сцене нужно будет изобразить горе, выдать именно такое лицо. И потом я много раз ловила себя на том, что у меня на душе горе, а я хочу зафиксировать, как чувствую и как выгляжу в этот момент — пригодится в актерской копилке в театре».

«Скандалов не устраивала». Две любви Нины Дорошиной
Гений трех искусств. Молчание и слова любви Олега Ефремова
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А вот со второй главной любовью своей жизни — актером и режиссером Олегом Ефремовым — всё было ой как непросто... Олег и Нина познакомились на съёмках картины «Первый эшелон» в 1955 году. Сразу после того знакомства Дорошина ушла от своего возлюбленного — актера Владимира Земляникина.

А Ефремов в то время жил с дочерью известного летчика, актрисой Ириной Мазурук, родившей ему дочку Анастасию. Что не помешало ему завести роман с Дорошиной. Мазурук не выдержала, хотела покончить с собой. Её спасли. Потом ей до конца жизни приходилось носить широкие браслеты, чтобы не было видно шрамов.

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Олег с Ниной то расставались, то снова сходились. В итоге Ефремов женился на актрисе Алле Покровской.

Уставшая от любовных мучений, Дорошина в пику Ефремову согласилась выйти замуж за влюбленного в нее Олега Даля. Ей было 28, ему 21. Но... На свадьбу явился Ефремов. Один, без жены —Покровская тогда была беременна сыном Михаилом. Ефремов при всех усадил Дорошину на колени и сказал: «Всё равно ты любишь меня». Потом они исчезли на полчаса... Даль за это время едва не сошел с ума. Но и на этом фарсе вместо свадьбы дело не закончилось...

Как рассказывала корреспонденту «АиФ» Нина Михайловна в минуты несвойственной ей откровенности, они с Далем после свадьбы поселились в маленькой комнате. Туда к ним пришёл Ефремов. И «попросился» спать у них на раскладушке...

Через некоторое время нервы Даля не выдержали, он ушел в запой. Ещё спустя какое-то время не выдержала Дорошина и ушла от молодого мужа...

«Скандалов не устраивала». Две любви Нины Дорошиной
Олег Даль в фильме «Человек, который сомневается», 1964 год и Нина Дорошина в фильме «Первый троллейбус», 1963 г. Фото: Кадр из фильма

Дорошина много раз потом признавалась, что совершила чудовищную ошибку, выйдя замуж за Олега Даля и нанеся ему такую травму... Нельзя было выбивать клин клином, говорила актриса... После этого роман с Ефремовым вспыхнул вновь.

Покровская в это время вела дом, семейные проблемы решала в одиночку. О романе мужа знала, но скандалов не устраивала. У него всегда было много увлечений, но роман с Дорошиной оказался самым продолжительным. В итоге Алла не нашла больше сил терпеть измены мужа и через 8 лет семейной жизни разъехалась с Олегом Николаевичем.

Но, обретя свободу, Ефремов не поспешил связать свою жизнь с Ниной Дорошиной. Друзья его спрашивали: ты ведь все время возвращаешься к Нине. Почему не женишься? Он отвечал, что жена должна быть тылом. «А эта так и будет кокетничать», — сказал Ефремов.

«Скандалов не устраивала». Две любви Нины Дорошиной «Людк, а Людк!..» Куда пропала актриса из фильма «Любовь и голуби»?

В итоге Дорошина и Ефремов существовали то снова вместе, то снова порознь. Длилось это долгие годы и перемежалось романами Ефремова. Жить в таком стрессе, накале Нина Михайловна больше не могла. Она вышла замуж за мастера по свету в «Современнике» Владимира Тышковаи прожила с ним долгие годы вплоть до его ухода из жизни.

Собственных детей у Дорошиной не было. Своими детьми она считала студентов Театрального института имени Щукина, который окончила сама и где преподавала больше 30 лет.

В мае 2000 года, обессиленный долгой болезнью и чувствующий скорую смерть, Ефремов попросил, чтобы к нему пригласили Дорошину. Но Нина Михайловна тогда была на гастролях с «Современником». Последняя «встреча» с любимым состоялась уже на похоронах.

Когда в 2018 году в возрасте 83 лет Дорошина ушла из жизни, сын Ефремова и Покровской Михаил сказал: «Страшно, когда теряешь прекрасное. Она была прекрасной актрисой и прекрасным человеком».

 
Теги: знакомства
 
 
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Нина Дорошина, «Артист из Кохановки» (1961). © / «Артист из Кохановки» / Кадр из фильма 3 декабря Нина...
 
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