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Азербайджан и Беларусь выпустили новую серию почтовых марок

03.12.2019 11:02 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Азербайджан и Беларусь выпустили новую серию почтовых марок
Белпочта

Министерство связи и информатизации 3 декабря 2019 г. выпустило в обращение почтовые марки "Меликмамед" и "Золотая птица" из серии "Совместный выпуск Беларуси и Азербайджана", сообщает РУП "Белпочта".

Азербайджан и Беларусь выпустили новую серию почтовых марок
Фото: Белпочта

Тираж каждой из марок составит 40 тыс. штук.

К одной из марок применяется технология дополненной реальности: при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением AR MARKA BELARUS изображение «оживает», появляется специально созданный сценарий.

 

 
 
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Министерство связи и информатизации 3 декабря 2019 г. выпустило в обращение почтовые марки "Меликмамед" и "Золотая птица" из серии "Совместный выпуск Беларуси и...
 
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