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Азербайджан и Беларусь выпустили новую серию почтовых марок
03.12.2019 11:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министерство связи и информатизации 3 декабря 2019 г. выпустило в обращение почтовые марки "Меликмамед" и "Золотая птица" из серии "Совместный выпуск Беларуси и Азербайджана", сообщает
Тираж каждой из марок составит 40 тыс. штук.
К одной из марок применяется технология дополненной реальности: при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением AR MARKA BELARUS изображение «оживает», появляется специально созданный сценарий.
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Министерство связи и информатизации 3 декабря 2019 г. выпустило в обращение почтовые марки "Меликмамед" и "Золотая птица" из серии "Совместный выпуск Беларуси и...
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