Азербайджан и Беларусь выпустили новую серию почтовых марок

Министерство связи и информатизации 3 декабря 2019 г. выпустило в обращение почтовые марки "Меликмамед" и "Золотая птица" из серии "Совместный выпуск Беларуси и Азербайджана", сообщает РУП "Белпочта".

Тираж каждой из марок составит 40 тыс. штук.

К одной из марок применяется технология дополненной реальности: при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением AR MARKA BELARUS изображение «оживает», появляется специально созданный сценарий.