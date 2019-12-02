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Группа Drezden Сергея Михалка объявила о первом концерте
Источник материала: Tut.by
Сергей Михалок, который около года назад запустил проект Drezden, объявил о первом концерте коллектива. Он пройдет
Во второй альбом Drezden «Эдельвейс» вошло 11 треков. Сведением и мастерингом альбома занимался Виталий Телезин, а запись альбома проходила на его киевской студии «211». Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома «Эдельвейс» принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара).
На заглавный трек «Эдельвейс» было снято видео, премьера которого
Напомним, Drezden — группа Сергея Михалка, в которой он раскрывает еще одну сторону своего творчества. Этот проект — эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни; переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle спустя 40 лет.
К слову, 29 ноября Сергей Михалок и Ляпис-98 устраивают
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Сергей Михалок, который около года назад запустил проект Drezden, объявил о первом концерте коллектива. Он пройдет 23 февраля в минском Falcon Club. Также сегодня появился...
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