Группа Drezden Сергея Михалка объявила о первом концерте

Источник материала: Tut.by

Сергей Михалок, который около года назад запустил проект Drezden, объявил о первом концерте коллектива. Он пройдет 23 февраля в минском Falcon Club . Также сегодня появился второй студийный альбом «Дрездена» «Эдельвейс».





Во второй альбом Drezden «Эдельвейс» вошло 11 треков. Сведением и мастерингом альбома занимался Виталий Телезин, а запись альбома проходила на его киевской студии «211». Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома «Эдельвейс» принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара).

Слушайте ЭДЕЛЬВЕЙС &mdash; Drezden на Яндекс. Музыке

На заглавный трек «Эдельвейс» было снято видео, премьера которого состоялась совсем недавно . Видео набрало уже 1,5 миллиона просмотров.

Напомним, Drezden — группа Сергея Михалка, в которой он раскрывает еще одну сторону своего творчества. Этот проект — эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни; переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle спустя 40 лет.

К слову, 29 ноября Сергей Михалок и Ляпис-98 устраивают традиционный новогодний концерт на сцене Prime Hall , на который осталось всего несколько билетов. Билеты на февральское выступление Drezden уже в продаже .

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