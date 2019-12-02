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В новозеландской авиакомпании проводят тренировки во время полета

03.12.2019 11:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авиакомпания Air New Zealand предложила пассажирам международных рейсов необычный сервис: теперь во время полета можно заниматься фитнесом, растяжкой или медитацией. Компания составила специальную программу упражнений, которые можно выполнить в кресле или проходе, не помешав попутчикам, пишет Daily Mail.

По задумке авиакомпании, упражнения должны улучшить кровообращение во время долгого сидения, а также помочь людям расслабиться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Air New Zealand (@airnz) 29 Ноя 2019 в 12:05 PST

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Компания составила специальную программу упражнений, которые можно выполнить в кресле или проходе, не помешав попутчикам.
 
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