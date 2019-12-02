В новозеландской авиакомпании проводят тренировки во время полета

Источник материала: Tut.by

Авиакомпания Air New Zealand предложила пассажирам международных рейсов необычный сервис: теперь во время полета можно заниматься фитнесом, растяжкой или медитацией. Компания составила специальную программу упражнений, которые можно выполнить в кресле или проходе, не помешав попутчикам, пишет Daily Mail .

По задумке авиакомпании, упражнения должны улучшить кровообращение во время долгого сидения, а также помочь людям расслабиться.