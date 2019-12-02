Источник материала: Новости Волковыска

Компания Royal Dutch Shell планирует полностью приостановить добычу нефти Brent на одноименном месторождении в Северном море. Об этом сообщило со ссылкой на свои источники американское издание Wall Street Journal.

По информации издания, компания приняла решение отказаться от добычи нефти на крупных месторождениях в пользу более мелких, как и многие другие представители индустрии.

Месторождение Brent расположено в Северном море, между Шетландскими островами и Норвегией. В соответствии с традицией называть места добычи в честь морских птиц, оно получило название в честь водоплавающей птицы семейства утиных – черной казарки (brent goose).

Отмечается, что данное месторождение было открыто в 1971 году и долгое время считалось одним из самых больших в мире. В 1982 компании Royal Dutch Shell выкачивали с него более 500 тысяч баррелей нефти в сутки. В начале 90-х месторождение обеспечивало 13% потребностей Великобритании в нефти и 10% – в газе.

Вице-президент по добыче и разработке Royal Dutch Shell в Британии Стив Фимистер в беседе с журналистами отметил, что нефть сорта Brent на протяжении последних 40 лет продолжает играть ключевую роль в ценообразовании на рынке энергоресурсов.

Благодаря исключительно высокому качеству нефть Brent долгое время считалась эталонной, а потому именно от ее цены рассчитывалась и стоимость нефти других марок, добытой на различных месторождениях.

Эксперты уверены, что уже в следующем году она исчезнет из эталонной нефтяной смеси, по которой рассчитывается средняя цена на «черное золото» в мире.