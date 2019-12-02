Источник материала: Новости Волковыска

Как свидетельствуют данные Национального банка Беларуси, на текущий момент граждане набрали кредитов на 6,5 млрд долларов.

По состоянию на 1 ноября 2019 года задолженность физлиц по кредитам составила 13,6 млрд рублей (около 6,5 млрд долларов) и выросла с начала года на 2.002,2 млн рублей. В данную сумму входят кредиты на недвижимость, потребительские кредиты, а также карты рассрочки.

Задолженность населения по кредитам на финансирование недвижимости достигла к 1 ноября 8,24 млрд рублей и увеличилась с начала года на 1.024,8 млн рублей, или на 14,2%.

По состоянию на 1 ноября задолженность населения по потребительским кредитам составила 5,36 млрд рублей и увеличилась с начала года на 977,4 млн рублей, или на 22,3%.

Нацбанк пытается сдерживать кредитный бум и в 2018 году ввел новое правило оценки кредитоспособности граждан. Оно заключается в расчете показателя долговой нагрузки. При этом платежи по кредитам не должны превышать 40 % от среднемесячного дохода.