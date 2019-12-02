Месси в шестой раз за карьеру получил «Золотой мяч»

Источник материала: Новости Волковыска

Аргентинский футболист Лионель Месси в шестой за карьеру стал обладателем «Золотого мяча». Нападающего испанского клуба «Барселона» признали лучшим игроком 2019 года.

В парижском театре Шатле завершилась церемония вручения почетной награды "Золотой мяч", которую ежегодно вручают лучшему футболисту в мире.

В этом году имя победителя "слили" за день до самой церемонии, поэтому никто не удивился, когда Дидье Дрогба назвал имя Лионеля Месси. Кстати, это уже шестой "Золотой мяч" в карьере аргентинца. Награду лучшего футболиста мира он уже получал в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.





Лионель Месси в шестой за карьеру стал обладателем «Золотого мяча»

В прошлом сезоне Месси выиграл с "Барселоной" чемпионат Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В составе сборной Аргентины он завоевал третье место на Кубке Америки.

Месси получил награду из рук прошлогоднего обладателя приза хорватского полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича. Напомним, что на один «Золотой мяч» от Лионеля Месси отстает португальский футболист Криштиану Роналду, у него в коллекции пять наград.

Награда «Золотой мяч» была учреждена в 1956 году. С 2010 году она объединилась с премией «Игрок года ФИФА». В сентябре 2016 было заявлено о возвращении «Золотого мяча» к изначальной системе и прекращении сотрудничества с ФИФА.

На звание лучшего футболиста года в Европе претендовали 30 игроков. Прошлогодний победитель, хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, в этот раз в число претендентов не вошел.

Итоги голосования:

1. Лионель Месси ("Барселона"/Аргентина)

2. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"/Нидерланды)

3. Криштиану Роналду ("Ювентус"/Португалия)

4. Садьо Мане ("Ливерпуль"/Сенегал)

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль"/Египет)

6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"/Франция)

7. Алиссон ("Ливерпуль"/Бразилия)

8. Роберт Левандовски ("Бавария"/Польша)

9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити"/Португалия)

10. Рияд Марез ("Манчестер Сити"/Алжир)

11. Френки де Йонг ("Барселона"/Нидерланды)

12. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"/Англия)

13. Эден Азар ("Реал"/Бельгия)

14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"/Бельгия)

15. Маттейс де Лигт ("Ювентус"/Нидерланды)

16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"/Аргентина)

17. Роберто Фирмино ("Ливерпуль"/Бразилия)

18. Антуан Гризманн ("Барселона"/Франция)

19. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"/Англия)

20. Душан Тадич ("Аякс"/Сербия)

20. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"/Габон)

22. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"/Южная Корея)

23. Уго Льорис ("Тоттенхэм"/Франция)

24. Калиду Кулибали ("Наполи"/Сенегал)

24. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"/Германия)

26. Карим Бензема ("Реал"/Франция)

26. Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль"/Нидерланды)

28. Донни ван де Бек ("Аякс"/Нидерланды)

28. Маркиньос ("ПСЖ"/Бразилия)

28. Жоау Феликс ("Атлетико"/Португалия)

"Золотой мяч" у женщин получила 34-летняя представительница сборной США Меган Рапино.