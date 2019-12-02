Осторожно! Тонкий лед!

Источник материала: Клiч Радзiмы

На водоемах и реках еще не образовался лед достаточной толщины. Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий осенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опасности. О мерах безопасности напоминает Владимир Валерьевич КОТОВИЧ:

— как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине;

— на озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование;

— безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде;

— в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша;

— прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета — прочный, белого — прочность в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком — лед ненадежен!

Елена АНАНИЧ.