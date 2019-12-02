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Как сэкономить на новогодней елке? Восемь хитростей

03.12.2019 11:20 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как сэкономить на новогодней елке? Восемь хитростей
www.globallookpress.com

Начался последний месяц года, а улицы городов, рестораны и магазины давно украшены гирляндами, елочными игрушками и прочими новогодними символами. Праздничную атмосферу хочется создать и дома. А главный праздничный атрибут — это, конечно же, елка. Учитывая, что перед Новым годом расходы обычно возрастают, приходится экономить. Рассказываем, как не переплатить лишнего при покупке елки. 

Поторопиться с покупкой...

Чем ближе 31 декабря, тем выше цены. Не только на елки, вообще на все: на продукты к новогоднему столу, на праздничные наряды, на подарки. А еще в это время года в торговых центрах, магазинах, сувенирных лавках образуются огромные очереди. А на дорогах — внушительные пробки.

Поэтому заблаговременная покупка елки сэкономит не только деньги, но еще и время с нервами.

...или, наоборот, не спешить

Если вы хотите украсить дом непременно живой елкой, то здесь вариант «купить заранее» не подходит: к Новому году дерево может потерять товарный вид. Но если подождать до вечера 31 декабря, то на базаре можно купить елочку вдвое, а то и втрое дешевле. Дело в том, что на следующий день хвойные будут никому не нужны и за несколько часов до Нового года продавцы отдают их за бесценок, чтобы заработать хоть что-то. 

Как сэкономить на новогодней елке? Восемь хитростей И вот она, нарядная… Чем раньше украшали новогоднюю елку?

Если для вас не имеет принципиального значения, какого числа приносить елку в дом, то сделать это можно и в первый день нового года: 1 января. На некоторых елочных базарах их отдают бесплатно.

Елки в Интернете

Практически все товары дешевле в интернет-магазинах, чем в розничных. А елку покупать онлайн еще и удобнее: не тащить ее по улице и тем более не везти в общественном транспорте (или не тратить деньги на бензин).

Украсить дом еловыми лапами

Еще один бюджетный и, главное, экологичный способ создать праздничную атмосферу — это украсить дом еловыми лапами. Во-первых, это красиво. Во-вторых, оригинально. В-третьих, дешево. 

Елочка в горшке

В магазинах товаров для дома продаются небольшие елочки в горшках. Приобретя такую (и правильно за ней ухаживая), можно каждый Новый год встречать со своей собственной елкой и не тратить деньги.

Как сэкономить на новогодней елке? Восемь хитростей Как правильно утилизировать новогоднюю елку после праздников?

Если выращивать елку круглый год у себя дома не входит в ваши планы, дерево из горшка можно высадить в грунт на даче или у подъезда. 

Сэкономить раз и навсегда

Натуральную елку нужно покупать каждый год. А еще с нее осыпаются иголки. Даже через пару месяцев после того, как вы вынесете дерево на помойку, вы будете находить их на полу квартиры. 

Можно избавить себя от этого (и заодно — от ежегодных расходов), приобретя искусственную елку. Она, кстати, выглядит гораздо наряднее. 

Найти скидку

На скидочных сайтах полно купонов, дающих дисконт на покупку чего угодно: абонемента в фитнес-клуб, маникюра, билетов на концерты и т. д. Новогодние товары не исключение. Например, с помощью такого купона искусственную елку высотой 120 сантиметров сейчас можно приобрести почти в три раза дешевле. Более того, каждому покупателю обещают в подарок светодиодную гирлянду и рождественский носок. 

Если брать елку побольше (300 сантиметров), ценник будет такой же «вкусный». Подарки те же плюс натуральные сибирские шишки.

Как сэкономить на новогодней елке? Восемь хитростей
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Оптом дешевле

Если так получилось, что без новогодней елки сидите вы, ваши друзья и/или коллеги/соседи, попробуйте объединиться и приобрести праздничные деревья оптом. Обычно продавцы делают скидки при покупке больше трех товаров.

А что точно не стоит делать?

Во-первых, не покупайте живые елки с рук. Как утверждают экологи, такие деревья были срублены без разрешения. «Официальные» елки продаются на елочных базарах. 

Разумеется, ни в коем случае нельзя рубить елки самостоятельно. За это законодательством предусмотрено наказание.

Как сэкономить на новогодней елке? Восемь хитростей
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Учитывая, что перед Новым годом расходы обычно возрастают, приходится экономить. Рассказываем, как не переплатить лишнего при покупке елки.
 
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