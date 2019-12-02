Как дела на хлебозаводе: зарплата, реклама и полезный козырь

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкий хлебозавод работает в две смены и ежедневно выпускает 5 тонн продукции. Хотя мощности рассчитаны на 20. Как не отставать от конкурентов и правильно рекламировать предприятие, обсуждали на производственном совещании с участием главы района.







Впервые в изучении производственного опыта приняли участие представители перспективного кад­рового резерва райисполкома: старший преподаватель кафед­ры маркетинга БГСХА Марина Никонович, студентки 4 курса Наталья Аверкова и Юлиана Коцур.







— Будущие управленцы, хорошо зарекомендовавшие себя по месту учебы и работы, которые рассматриваются для назначения на руководящие должности, с момента включения в кадровый резерв должны участвовать в жизни района, посещать совещания, заседания райисполкома, выездные мероприятия, то есть вникать в суть работы и приобретать опыт, — поставил задачу организационно-кадровому отделу на одном из недавних заседаний райисполкома Александр Бутарев.

Начальник отдела организационно-кадровой работы Алексей Третьяков рассказал, что представителей из резерва кадров будут приглашать в зависимости от повестки дня совещаний. На этот раз «резервисты» были выбраны, что называется, «в тему».

На предприятии нет отдела маркетинга. Это сдерживает продвижение местного бренда, считает председатель райисполкома











Средняя зарплата на предприятии — 695 рублей







Александр Бутарев поставил задачу увеличения объема реализации продукции, как в Горецком районе, так и за его пределами. «На заводе сохранили очень важную традицию — традицию качества. Здесь умеют производить качественный полезный продукт, чего сегодня не хватает на современном рынке. Этот козырь надо грамотно использовать, в первую очередь, смело продвигая свой бренд. Безусловно, чтобы не отставать от конкурентов, нужно постоянно повышать квалификацию специалистов, интересоваться, какую продукцию ищет на прилавках магазинов потребитель», — подвел итог глава района.

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова

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