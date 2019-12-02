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Как дела на хлебозаводе: зарплата, реклама и полезный козырь

03.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Горецкий хлебозавод работает в две смены и ежедневно выпускает 5 тонн продукции. Хотя мощности рассчитаны на 20. Как не отставать от конкурентов и правильно рекламировать предприятие, обсуждали на производственном совещании с участием главы района.

 

Как дела на хлебозаводе: зарплата, реклама и полезный козырь
Работу Горецкого филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», перспективы его развития обсудили на открытом производственном совещании с участием председателя Горецкого райисполкома Александра Бутарева, председателя районного Совета депутатов Оксаны Огородниковой, руководителей организаций и предприятий города и района, начальников управлений и отделов райисполкома.

 

Впервые в изучении производственного опыта приняли участие представители перспективного кад­рового резерва райисполкома: старший преподаватель кафед­ры маркетинга БГСХА Марина Никонович, студентки 4 курса Наталья Аверкова и Юлиана Коцур.

 

Как дела на хлебозаводе: зарплата, реклама и полезный козырь

 

Будущие управленцы, хорошо зарекомендовавшие себя по месту учебы и работы, которые рассматриваются для назначения на руководящие должности, с момента включения в кадровый резерв должны участвовать в жизни района, посещать совещания, заседания райисполкома, выездные мероприятия, то есть вникать в суть работы и приобретать опыт, — поставил задачу организационно-кадровому отделу на одном из недавних заседаний райисполкома Александр Бутарев.

 

Начальник отдела организационно-кадровой работы Алексей Третьяков рассказал, что представителей из резерва кадров будут приглашать в зависимости от повестки дня совещаний. На этот раз «резервисты» были выбраны, что называется, «в тему».

 

На предприятии нет отдела маркетинга. Это сдерживает продвижение местного бренда, считает председатель райисполкома

 

 

 

Как дела на хлебозаводе: зарплата, реклама и полезный козырь

На горецком хлебозаводе работают более 100 человек. Здесь производят свыше 30 наименований хлебобулочных изделий, 11 сортов подового и 4 вида формового хлеба, более 40 наименований тортов и пирожных. Горецкий хлеб продается в пяти районах Российской Федерации, в соседних Шкловском, Дрибинском и Дубровенском. 

 

Средняя зарплата на предприятии — 695 рублей

 

 

Как дела на хлебозаводе: зарплата, реклама и полезный козырь
«Сегодня главная задача коллектива хлебозавода — удовлетворение потребности покупателя в качественных  хлебобулочных и кондитерских изделиях по доступным ценам. Основная часть продукции вырабатывается по традиционной классической технологии — опарным способом, в итоге получается вкусный и ароматный хлеб. Мы заботимся о качестве и безопасности, поэтому в производстве используем исключительно натуральное сырье. Продукция упаковывается в полимерную пищевую пленку. Лаборатория постоянно контролирует сырье и соответствие продукции нормам качества и безопасности», — сказал директор Дмитрий Губарев.

 

Александр Бутарев поставил задачу увеличения объема реализации продукции, как в Горецком районе, так и за его пределами. «На заводе сохранили очень важную традицию — традицию качества. Здесь умеют производить качественный полезный продукт, чего сегодня не хватает на современном рынке. Этот козырь надо грамотно использовать, в первую очередь, смело продвигая свой бренд. Безусловно, чтобы не отставать от конкурентов, нужно постоянно повышать квалификацию специалистов, интересоваться, какую продукцию ищет на прилавках магазинов потребитель», — подвел итог глава района.

 

Ольга Киммель

Фото Михаила Левцова

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Фоторепортаж с горецкого хлебозавода


 
 
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  Горецкий хлебозавод работает в две смены и ежедневно выпускает 5 тонн продукции. Хотя мощности рассчитаны на 20. Как не отставать от конкурентов и правильно...
 
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