Гуцериев добивается снижения цены на газ для своего проекта в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Бизнесмен попросил вице-премьера Дмитрия Козака включить в межправительственное соглашение с Беларусью отдельной строкой поставку сырья на «Славкалий» — свой калийный проект в республике.

Как стало известно «Коммерсанту» владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев в сентябре обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой включить в межправительственное соглашение по поставкам газа между Россией и Беларусью отдельный пункт о поставке 1 млрд кубометров сырья в год для калийного комплекса «Славкалий» с 1 января 2020 года. В письме Михаил Гуцериев отмечает, что закупка всего объема планируется у дочерней компании «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — по действующей цене поставок газа в республику.

Таким образом, «Сафмар» хочет сэкономить на оплате минимальной наценки на газ, которую с 2012 года взимает «Газпром трансгаз Беларусь» с оптовых потребителей страны за услуги по доставке газа. Сейчас она составляет 17,7 долларов за 1 тыс. кубометров, то есть «Сафмар» может снизить свои затраты на 17,7 млн долларов. Это довольно существенно, если учитывать, что сейчас цена поставок российского газа для «Газпром трансгаз Беларусь» составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров.

Представители Михаила Гуцериева и Дмитрия Козака ситуацию не комментируют. В «Газпроме» также отказались от пояснений. Источники “Ъ” на рынке сообщили, что вице-премьер не поддержал просьбу «Сафмара», так как это поставило бы «Славкалий» в привилегированное положение.

«Славкалий» с 2016 года ведет в Беларуси строительство горно-обогатительного комплекса мощностью 1,1–2 млн тонн хлористого калия в год на базе Нежинского участка Старобинского месторождения.

Михаил Гуцериев 6 сентября сообщал, что компания ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа на производство, при этом письмо вице-премьеру было отправлено 3 сентября. Источник “Ъ” на рынке предполагает, что письмо вице-премьеру бизнесмен написал, так как сомневался, что сможет договориться с газовой монополией.

При этом самого межправительственного соглашения и контракта на поставку российского газа в Беларусь на 2020 год до сих пор нет. Действующий контракт истекает в конце 2019 года. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 29 ноября выразил надежду, что контракт с «Газпромом» будет подписан «раньше, чем в новогоднюю ночь».