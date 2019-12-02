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Гуцериев добивается снижения цены на газ для своего проекта в Беларуси
03.12.2019 11:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Бизнесмен попросил вице-премьера Дмитрия Козака включить в межправительственное соглашение с Беларусью отдельной строкой поставку сырья на «Славкалий» — свой калийный проект в республике.
Как стало известно
Таким образом, «Сафмар» хочет сэкономить на оплате минимальной наценки на газ, которую с 2012 года взимает «Газпром трансгаз Беларусь» с оптовых потребителей страны за услуги по доставке газа. Сейчас она составляет 17,7 долларов за 1 тыс. кубометров, то есть «Сафмар» может снизить свои затраты на 17,7 млн долларов. Это довольно существенно, если учитывать, что сейчас цена поставок российского газа для «Газпром трансгаз Беларусь» составляет 127 долларов за 1 тыс. кубометров.
Представители Михаила Гуцериева и Дмитрия Козака ситуацию не комментируют. В «Газпроме» также отказались от пояснений. Источники “Ъ” на рынке сообщили, что вице-премьер не поддержал просьбу «Сафмара», так как это поставило бы «Славкалий» в привилегированное положение.
«Славкалий» с 2016 года ведет в Беларуси строительство горно-обогатительного комплекса мощностью 1,1–2 млн тонн хлористого калия в год на базе Нежинского участка Старобинского месторождения.
Михаил Гуцериев 6 сентября сообщал, что компания ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении поставок газа на производство, при этом письмо вице-премьеру было отправлено 3 сентября. Источник “Ъ” на рынке предполагает, что письмо вице-премьеру бизнесмен написал, так как сомневался, что сможет договориться с газовой монополией.
При этом самого межправительственного соглашения и контракта на поставку российского газа в Беларусь на 2020 год до сих пор нет. Действующий контракт истекает в конце 2019 года. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 29 ноября выразил надежду, что контракт с «Газпромом» будет подписан «раньше, чем в новогоднюю ночь».
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Бизнесмен попросил вице-премьера Дмитрия Козака включить в межправительственное соглашение с Беларусью отдельной строкой поставку сырья на «Славкалий» — свой...
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