|
Три совета от невролога для тех, кто работает сидя
Источник материала: Tut.by
Основная проблема офисной работы связана с вынужденным нахождением в одной позе долгое время. Врач-невролог высшей квалификационной категории,
1. Правильно сидеть
Положение за столом должно быть удобным. Для это разработаны гигиенические нормы, которые лучше соблюдать, чтобы не столкнуться с болями в спине. Стул должен соответствовать росту, его спинка должна быть удобной. Ноги при этом должны полностью стоять на полу, колени — согнуты под прямым углом, спина — прямая. Монитор компьютера должен находиться на уровне глаз, чтобы не нужно было запрокидывать голову или, наоборот, постоянно смотреть вниз.
2. Чаще менять положение
Нахождение долгое время в одном и том же положении ведет к перенапряжению мышц, их спазму. Это одна из причин возникновения боли в спине. В течение дня тем, кто постоянно сидит, нужно делать двигательные «пятиминутки» хотя бы 1 минуту в полчаса. Элементарную разминку можно выполнить, и не вставая с рабочего кресла — вытянуть или согнуть ноги, покрутить шеей, приподняться, расслабить напряженные мышцы, размять запястья и другие суставы.
3. Компенсировать физкультурой после работы
Человеку, который основную часть времени проводит сидя на рабочем месте, нужно ввести обязательные физические нагрузки как минимум два раза в неделю и ежедневную зарядку. Движение не только жизнь, но и основная профилактика болей в спине и суставах. Лучше всего посещать бассейн, именно плавание помогает укреплять мышечный корсет позвоночника, не оказывая чрезмерной нагрузки на суставы. Также можно выбрать аквааэробику, пилатес, йогу и другую активность, которая будет соответствовать возрасту и возможностям вашего организма. В любом случае двигательная нагрузка должна увеличиваться постепенно, а в случае наличия хронических заболеваний — под контролем специалиста (инструктора ЛФК, реабилитолога).
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная проблема офисной работы связана с вынужденным нахождением длительное время в одной позе. Невролог рассказывает, как обезопасить свой позвоночник.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)