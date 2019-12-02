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Три совета от невролога для тех, кто работает сидя

03.12.2019 11:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основная проблема офисной работы связана с вынужденным нахождением в одной позе долгое время. Врач-невролог высшей квалификационной категории,
заведующая неврологическим отделением 10-ой городской клинической больницы Ольга Дрик рассказывает, как в три простых шага обезопасить свой позвоночник.

1. Правильно сидеть

Положение за столом должно быть удобным. Для это разработаны гигиенические нормы, которые лучше соблюдать, чтобы не столкнуться с болями в спине. Стул должен соответствовать росту, его спинка должна быть удобной. Ноги при этом должны полностью стоять на полу, колени — согнуты под прямым углом, спина — прямая. Монитор компьютера должен находиться на уровне глаз, чтобы не нужно было запрокидывать голову или, наоборот, постоянно смотреть вниз.


Фото: pixabay.com

2. Чаще менять положение

Нахождение долгое время в одном и том же положении ведет к перенапряжению мышц, их спазму. Это одна из причин возникновения боли в спине. В течение дня тем, кто постоянно сидит, нужно делать двигательные «пятиминутки» хотя бы 1 минуту в полчаса. Элементарную разминку можно выполнить, и не вставая с рабочего кресла — вытянуть или согнуть ноги, покрутить шеей, приподняться, расслабить напряженные мышцы, размять запястья и другие суставы.

3. Компенсировать физкультурой после работы

Человеку, который основную часть времени проводит сидя на рабочем месте, нужно ввести обязательные физические нагрузки как минимум два раза в неделю и ежедневную зарядку. Движение не только жизнь, но и основная профилактика болей в спине и суставах. Лучше всего посещать бассейн, именно плавание помогает укреплять мышечный корсет позвоночника, не оказывая чрезмерной нагрузки на суставы. Также можно выбрать аквааэробику, пилатес, йогу и другую активность, которая будет соответствовать возрасту и возможностям вашего организма. В любом случае двигательная нагрузка должна увеличиваться постепенно, а в случае наличия хронических заболеваний — под контролем специалиста (инструктора ЛФК, реабилитолога).

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Основная проблема офисной работы связана с вынужденным нахождением длительное время в одной позе. Невролог рассказывает, как обезопасить свой позвоночник.
 
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