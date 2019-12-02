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«Что ты такое?» Пользователей соцсети удивило, как на самом деле выглядит бергамот

03.12.2019 11:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователи твиттера впервые в жизни увидели настоящий бергамот и так удивились, что превратили эту ситуацию во флешмоб, пишет medialeaks.ru. Оказывается, можно прожить 30 лет и не знать, что именно добавляют в твой чай.

Скорее всего, вы не раз пили чай с бергамотом и отлично представляете себе, каков он на вкус. Но вот как выглядит это растение, знают немногие. Во всяком случае такой вывод можно сделать после того, как пользователи русскоязычного твиттера начали выяснять, что же, собственно, такое бергамот. Волна обсуждений бергамота началась 29 ноября, когда пользователь твиттера Дарина Калина показала своим подписчикам фотографию бергамота и призналась: она видит такое впервые в жизни.

Вскоре выяснилось: Дарина вовсе не одинока в этом. Ее твит набрал около девяти тысяч лайков, а в комментариях начали появляться признания других взрослых людей, никогда не видевших бергамот.

Дело в том, что словом «бергамот» называют сразу три разных растения. В чай (например, «Эрл Грей») чаще всего добавляют масло, добытое из кожуры апельсина-бергамота. Это и есть плод, фотографию которого увидели пользователи твиттера. Но существует еще и «трава-бергамот», или «садовый бергамот» — растение, которое на самом деле называется монарда. И ее тоже можно добавлять в чай. А еще бергамотом называют несколько сортов груш с приплющенными плодами

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Оказывается, можно прожить 30 лет и не знать, что именно добавляют в твой чай.
 
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