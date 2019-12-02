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Ели до метра - 11 рублей. Почем лесхозы будут продавать новогодние деревья

03.12.2019 11:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Средняя цена елки до метра высотой — 11 рублей. Сколько будут стоить новогодние деревья, сообщают в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Елочные базары начнут работать с 20 декабря. Там будут продаваться новогодние деревья, ели в кадках, а еще новогодние букеты.

В торговых точках лесхозов деревья до метра будут стоить в среднем 11 рублей, до двух метров — 14 рублей. Новогодний букет обойдется в 5 рублей. Деревья в кадке будут дороже: до метра — около 25 рублей, от метра до двух — 32 рубля.

Со склада лесничества будут продавать деревья дешевле: там ель до метра высотой будет стоить около 10 рублей, от метра до двух — около 13 рублей.

Более полную информацию можно узнать на сайтах лесхозов.

 
 
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В торговых точках лесхозов деревья до метра будут стоить в среднем 11 рублей, до двух метров - 14 рублей. Новогодний букет обойдется в 5 рублей.
 
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