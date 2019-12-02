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Под Шкловом Mitsubishi обгонял BMW и вытолкнул его в кювет. Серьезно пострадала водитель
Источник материала: Tut.by
Под Шкловом 1 декабря Mitsubishi врезался в BMW и вытолкнул его в кювет. BMW опрокинулся, 22-летняя женщина-водитель получила множественные травмы,
ДТП произошло в 14.05 на трассе Витебск — Гомель. BMW под управлением 22-летней шкловчанки остановился на обозначенном перекрестке и совершал поворот налево. В этот момент ее решил обогнать водитель Mitsubishi — и врезался в BMW.
От удара BMW съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получила множественные травмы — она в больнице.
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За рулем BMW была 22-летняя шкловчанка.
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