Под Шкловом Mitsubishi обгонял BMW и вытолкнул его в кювет. Серьезно пострадала водитель

Источник материала: Tut.by

Под Шкловом 1 декабря Mitsubishi врезался в BMW и вытолкнул его в кювет. BMW опрокинулся, 22-летняя женщина-водитель получила множественные травмы, сообщает милиция региона.





ДТП произошло в 14.05 на трассе Витебск — Гомель. BMW под управлением 22-летней шкловчанки остановился на обозначенном перекрестке и совершал поворот налево. В этот момент ее решил обогнать водитель Mitsubishi — и врезался в BMW.

От удара BMW съехал в кювет и опрокинулся. Водитель получила множественные травмы — она в больнице.



Фото: УВД Могоблисполкома