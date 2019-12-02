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На питание - 370 рублей в месяц. Какие доходы и расходы у средней белорусской семьи

03.12.2019 12:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси средняя семья в январе-сентября этого года располагала суммой в 1341,4 рубля в месяц. Это следует из данных Белстата по результатам выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни. Год назад срнеднестатистическая семья располагала суммой в 1199 рублей. FINANCE.TUT.BY сравнил, как отличаются располагаемые ресурсы семей по регионам.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Эта сумма заметно отличается по регионам. Выше всего она в Минске — 1 799,8 рубля. Для сравнения: в Могилевской — 1 184,1 рубля, а в Витебской — 1 156,9 рубля.

В городах и поселках городского типа в целом по стране этот показатель был на уровне 1 442,5 рублей в месяц, в сельских населенных пунктах — 1 076,2 рублей. Год назад — 1283 рубля и 982 рубля в месяц соответственно.

Денежные расходы в расчете на одну семью в целом по стране в первом квартале составили 1 274,2 рубля в месяц. Из них 951,6 рубля (или 74,7%) приходится на потребительские расходы: траты на питание, в том числе в общепите, на покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг. В потребительские расходы не включают налоги, материальную помощь, расходы на личное подсобное хозяйство и накопление: банковские вклады, покупка недвижимости, валюты.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,9% (год назад — 39,3%), на покупку непродовольственных товаров — 32,2% (32%), на оплату услуг — 26,1% (25,7%). Получается, что на еду среднестатистическая белорусская семья тратит около 370 рублей в месяц.

К примеру, у семьи в Минске на оплату услуг уходит 29,5% от расходов, а в Минской области — 23,3%. Зато в столице на питание семьи в среднем направляют 38,7% от расходов, а в Минской — 41%.

Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы — расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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