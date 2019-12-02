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Кто-то жёстко снял номера с автомобиля БМВ на ул. Карбышева в Бресте, владелец просит помощи
03.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 2 декабря 2019 года вечером с 18:00 до 21:00 были украдены регистрационные номера с машины БМВ в самом центре города (заявление в милицию написано).
Номера были прикручены на саморезы, выдрали вместе с рамкой на улице Карбышева около дома 3.
Машина была припаркована справа на дороге и стояла под фонарным столбом. Регистрационный номер 1292 КК-1. Если кто-то что-то слышал или видел, помогите пожалуйста
+375295292329
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