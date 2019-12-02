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Напомнить о безопасности

03.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, с целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей на них, в рамках акции «Не прожигай свою жизнь» встретился работниками архива кинофонофотодокументов.

В своем выступлении Максим Валерьевич ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой в республике, области и районе, привел примеры пожаров с гибелью людей, которые имели место быть на территории района. Также разъяснил основные вопросы безопасности жизнедеятельности: недопустимость оставления детей без присмотра, неукоснительное соблюдение правил пользования электрическими, а также газовыми приборами.

Максим Валерьевич также напомнил про печное отопление, и конечно же, о необходимости приведения его в надлежащее состояние. Тема установки автономного пожарного извещателя и мобильного приложения «Помощь рядом» давно стали излюбленными у слушателей, поэтому напомнить об этом было неотъемлемой частью беседы.

Участники встречи в качестве закрепления основных противопожарных знаний получили памятки и листовки с рекомендациями от МЧС и узнали много нового, полезного и интересного вреде и опасности курения и не только.



 
 
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Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, с целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей на них, в рамках...
 
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