Напомнить о безопасности

Источник материала: Новости Дзержинска

Начальник Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, с целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей на них, в рамках акции «Не прожигай свою жизнь» встретился работниками архива кинофонофотодокументов.

В своем выступлении Максим Валерьевич ознакомил присутствующих с оперативной обстановкой в республике, области и районе, привел примеры пожаров с гибелью людей, которые имели место быть на территории района. Также разъяснил основные вопросы безопасности жизнедеятельности: недопустимость оставления детей без присмотра, неукоснительное соблюдение правил пользования электрическими, а также газовыми приборами.

Максим Валерьевич также напомнил про печное отопление, и конечно же, о необходимости приведения его в надлежащее состояние. Тема установки автономного пожарного извещателя и мобильного приложения «Помощь рядом» давно стали излюбленными у слушателей, поэтому напомнить об этом было неотъемлемой частью беседы.

Участники встречи в качестве закрепления основных противопожарных знаний получили памятки и листовки с рекомендациями от МЧС и узнали много нового, полезного и интересного вреде и опасности курения и не только.







