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Российско-белорусская команда запустила AI-приложение для занятий йогой
Источник материала: Tut.by
Российско-белорусская команда разработчиков запустила AI-приложение для занятий йогой —
Инвесторы — белорусская инвесткомпания
Основная команда до этого работала в Самаре в Gentleminds — компании, которая разрабатывала AI решения под ключ. Для работы над новым проектом разработчики переехали в Минск. Сейчас над продуктом работает 12 человек, часть — из Минска. Также к продукту подключены йога-эксперты для создания контента.
— Разрабатывать технологию и создавать продукты мы начали еще в 2017 году, — рассказал dev.by CEO Zenia Алексей Куров. — Например, одно из приложений определяло степень восстановления человека по походке после инсульта. Были пилотные версии для академии тенниса Патрика Моратоглу — тренера американской теннисистки Серены Уильямс.
Потом стали двигаться в сторону фитнес-направления. За год до начала проекта познакомились с Юрием Мельничком из Bulba Ventures. Второй инвестор Михаил Лялин увлекался йогой, и мы стали обсуждать идею такого приложения, смотрели на рынок. И поняли, что нам интересно двигаться вместе.
Как пользоваться приложением
Чтобы обучить алгоритм, разработчики проанализировали десятки тысяч изображений с выполнением различных асан. К составлению программы привлекались эксперты в области йоги.
— Zenia не только контролирует, как пользователь занимается, но и адаптируется под его темп, отслеживает прогресс, дает подсказки и обратную связь. Приложений для занятий йогой, работающих по такому принципу, в мире больше нет. Все существующие на сегодня сервисы — это просто оболочка для запуска видео. Нет большой разницы между использованием таких приложений и просмотром видео в YouTube, — отмечает Алексей Куров.
Монетизация
Приложение для пользователей пока бесплатное. Позже будет введена платная подписка: в месяц — 15 долларов, в год — 100 долларов.
Контент будет обновляться каждый месяц. В новых версиях приложения появится дополнительный функционал. Например, пользователи смогут отслеживать свой прогресс: смотреть, как делались упражнения в самом начале и спустя время после регулярной практики. Этой информацией можно будет делиться в соцсетях, с виртуальными и реальными преподавателями. Для этого разработчики планируют добавить в приложение платные курсы по йоге с селебрити.
На сегодня Zenia доступна в AppStore. Android-версия в разработке и появится примерно через шесть месяцев. Пока разработана англоязычная версия приложения (на начальном этапе проект запускается в англоязычных странах). В планах разработчиков добавить испанский и немецкий языки.
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C помощью камеры телефона пользователь выполняет комплекс упражнений, а приложение корректирует ход тренировок «голосом».
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