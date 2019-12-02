Российско-белорусская команда запустила AI-приложение для занятий йогой

Источник материала: Tut.by

Российско-белорусская команда разработчиков запустила AI-приложение для занятий йогой — Zenia . C помощью камеры телефона пользователь выполняет комплекс упражнений (асаны), а приложение корректирует ход тренировок «голосом». В июне Юрий Мельничек искал для приложение iOS-девелоперов, которые «любят йогу и хотят разбогатеть». Об этом пишет dev.by .

Инвесторы — белорусская инвесткомпания Bulba Ventures и СЕО российского разработчика игр для мобильных платформ ZeptoLab Михаил Лялин.

Основная команда до этого работала в Самаре в Gentleminds — компании, которая разрабатывала AI решения под ключ. Для работы над новым проектом разработчики переехали в Минск. Сейчас над продуктом работает 12 человек, часть — из Минска. Также к продукту подключены йога-эксперты для создания контента.

— Разрабатывать технологию и создавать продукты мы начали еще в 2017 году, — рассказал dev.by CEO Zenia Алексей Куров. — Например, одно из приложений определяло степень восстановления человека по походке после инсульта. Были пилотные версии для академии тенниса Патрика Моратоглу — тренера американской теннисистки Серены Уильямс.

Потом стали двигаться в сторону фитнес-направления. За год до начала проекта познакомились с Юрием Мельничком из Bulba Ventures. Второй инвестор Михаил Лялин увлекался йогой, и мы стали обсуждать идею такого приложения, смотрели на рынок. И поняли, что нам интересно двигаться вместе.

Как пользоваться приложением

Занятие с Zenia построено по принципу персональной тренировки с учителем в йога-студии. Проводить занятие можно в любом удобном месте.

Пользователь загружает приложение, заполняет короткую анкету с информацией о своем уровне владения йогой, возрасте и состоянии здоровья.

Устанавливает смартфон таким образом, чтобы фронтальная камера могла захватить все тело пользователя. Камера мобильного устройства позволяет распознавать 16 суставов на теле человека.

Приложение просчитывает все движения, голосом озвучивает инструкции, указывает на ошибки. Вычисления производятся прямо в смартфоне и не передаются на сторонние сервисы.

Чтобы обучить алгоритм, разработчики проанализировали десятки тысяч изображений с выполнением различных асан. К составлению программы привлекались эксперты в области йоги.

— Zenia не только контролирует, как пользователь занимается, но и адаптируется под его темп, отслеживает прогресс, дает подсказки и обратную связь. Приложений для занятий йогой, работающих по такому принципу, в мире больше нет. Все существующие на сегодня сервисы — это просто оболочка для запуска видео. Нет большой разницы между использованием таких приложений и просмотром видео в YouTube, — отмечает Алексей Куров.

Монетизация

Приложение для пользователей пока бесплатное. Позже будет введена платная подписка: в месяц — 15 долларов, в год — 100 долларов.

Контент будет обновляться каждый месяц. В новых версиях приложения появится дополнительный функционал. Например, пользователи смогут отслеживать свой прогресс: смотреть, как делались упражнения в самом начале и спустя время после регулярной практики. Этой информацией можно будет делиться в соцсетях, с виртуальными и реальными преподавателями. Для этого разработчики планируют добавить в приложение платные курсы по йоге с селебрити.

На сегодня Zenia доступна в AppStore. Android-версия в разработке и появится примерно через шесть месяцев. Пока разработана англоязычная версия приложения (на начальном этапе проект запускается в англоязычных странах). В планах разработчиков добавить испанский и немецкий языки.