Режиссер «Джона Уика» снял эпичную рекламу для iPhone 11 Pro. Выглядит не хуже фильмов Marvel

Источник материала: Tut.by

Режиссер Дэвид Литч, который снял «Джона Уика», «Дэдпула 2» и «Хоббса и Шоу», сделал для Apple рекламу из серии «Снято на iPhone».

В снятом на iPhone 11 Pro ролике ниже под названием Snowbrawl (смесь выражений «игра в снежки» и «уличная драка») показывается, как дети пытаются победить друг друга в игре в снежки. Особенность видео в том, что оно снято в стиле экшен-боевика вроде популярных сегодня фильмов с супергероями:

Слоган созданного рекламного ролика звучит так: «Сделай свои праздничные видео эпичными». На YouTube также появилось видео, в котором рассказывается о процессе съемок основного ролика:

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