Бобруйчанка сломала ногу в автобусе - упала, когда тот отъезжал от остановки

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 1 декабря пассажирка автобуса сломала ногу. Женщина упала, когда автобус отъезжал от остановки, сообщили в милиции региона.



Фото: УВД Могоблисполкома

Автобус отъезжал от остановки «Магазин Ниагара» на улице Карла Маркса в 10.50, когда его пассажирка упала в салоне.

У 66-летней женщины диагностировали перелом левой бедренной кости со смещением. Она в больнице.