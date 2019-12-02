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Бобруйчанка сломала ногу в автобусе - упала, когда тот отъезжал от остановки

03.12.2019 12:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 1 декабря пассажирка автобуса сломала ногу. Женщина упала, когда автобус отъезжал от остановки, сообщили в милиции региона.


Фото: УВД Могоблисполкома

Автобус отъезжал от остановки «Магазин Ниагара» на улице Карла Маркса в 10.50, когда его пассажирка упала в салоне.

У 66-летней женщины диагностировали перелом левой бедренной кости со смещением. Она в больнице.

 
 
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66-летняя пассажирка получила перелом бедра со смещением.
 
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