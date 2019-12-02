В Беларуси уже 2 недели работает Apple Pay. Сколько человек подключились к платежному сервису

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 19 ноября запустили платежный сервис Apple Pay. Сервис работает как с картами Visa, так и Mastercard. Первым банком, который подключился к сервису, стал БПС-Сбербанк. В банке рассказали, сколько человек уже подключились к Apple Pay.





— С момента запуска сервиса Apple Pay к нему подключились более 15 тысяч белорусов. Динамика подключений нас радует. Уже в первый день многие белорусы решили опробовать Apple Pay и токенизировали тысячи карт БПС-Сбербанка, — рассказывают в банке. — Сейчас интерес к сервису сохраняется на высоком уровне.

При этом карт, которые подключены к Apple Pay, больше, чем их владельцев. В банке говорят, что пользователи активируют сервис на нескольких карточках для себя и близких, в том числе для детей.

Напомним, в Apple Pay можно подключить любые карты — как кредитные, так и дебетовые, которые поддерживают бесконтактную оплату. Для совершения оплаты карта должна быть активна. В Wallet можно добавить несколько банковских карт.

Лимиты по сумме платежа могут устанавливаться банком по выпущенной карте, которая привязана к Apple Pay. В некоторых странах при оплате покупок через Apple Pay могут попросить ввести PIN-код (или подписать чек), если сумма превышает определенный лимит. На этот момент нужно обратить внимание тем, кто часто путешествует.

Напомним, с 15 ноября 2017 года в Беларуси появилась официальная поддержка платежного сервиса Samsung Pay.