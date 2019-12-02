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Виновник громкого ДТП с пятью жертвами обжаловал приговор, посчитав его чрезмерно суровым. Что решил суд

03.12.2019 12:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 декабря в Бресте рассмотрели жалобу жителя Белоозерска Андрея Букрабы на решение суда Березовского района, который назначил ему 10 лет общего режима за ДТП с пятью погибшими.


Приговор 31-летнему Андрею Букрабе огласили 14 октября. Его признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть пяти человек, и назначили максимальное наказание — 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. А также лишили прав на пять лет.

Андрей Букраба с приговором не согласился. Адвокат обвиняемого указал в жалобе, что назначенное наказание считает чрезмерно строгим.

«Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого, по делу не установлено. При определении меры наказания судом не соблюден принцип индивидуализации наказания, а также не учтены в полной мере данные о личности виновного. Так, Букраба к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, являлся донором. Также при назначении наказания суд не учел принятие мер по частичному возмещению ущерба потерпевшим, что не Букрабе принадлежала инициатива перевозить девять человек в автомобиле одновременно и что на дороге отсутствовали необходимые знаки и ограждения. Букраба заблуждался относительно своего состояния, чувствовал себя нормально, алкотестера не имел. Без достаточных оснований определено Букрабе отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — зачитал текст жалобы судья.

Адвокат попросил суд смягчить наказание до пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.

Жалобу подал и отец обвиняемого. Его, как владельца попавшего в ДТП автомобиля, обязали возместить в общей сложности 25 тысяч рублей морального вреда потерпевшим — Виталию Бернацкому, который в аварии потерял сестру, и лишившейся сына Ирине Толстяк. Он отметил, что считает взысканные суммы завышенными и попросил их уменьшить: Ирине — до 1 тысячи рублей, Виталию — до двух тысяч рублей.

Прокурор и присутствовавшие на процессе потерпевшие Ирина Толстяк и Виталий Бернацкий с жалобами не согласились.

— Я считаю справедливым приговор. А эта жалоба говорит о том, что человек не раскаивается и не признает свою вину, — сообщила в суде Ирина Толстяк.

Выслушав стороны, судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда постановила оставить приговор Букрабе в части назначенного наказания без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Напомним, ДТП, за которое осудили Андрея Букрабу, произошло 7 июля. В тот день он сел пьяным за руль Mercedes GL, который принадлежал его отцу, приехал на дачу к знакомой и повез девять пассажиров в сторону Белоозерска. По дороге обвиняемый не справился с управлением, и внедорожник опрокинулся в обводной канал Березовской ГРЭС. По данным следствия, в момент аварии скорость автомобиля составляла 90 км/ч, а освидетельствование водителя показало 1,59 промилле.

В результате ДТП погибли пять человек. Из них трое — дети: девятилетний мальчик и две девочки, четырех и девяти лет. По заключению судмедэкспертизы, причиной их смерти стала механическая асфиксия вследствие утопления.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Родственники погибших, которые выступали в суде в качестве потерпевших, попросили наказать его по всей строгости закона.

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Теги: Брест
 
 
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Жалобу подал и отец обвиняемого. Его, как владельца попавшего в ДТП автомобиля, обязали возместить в общей сложности 25 тысяч рублей морального вреда потерпевшим.
 
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