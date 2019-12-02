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Производителям могут запретить подарки для торговли за поставку товаров. Как это отразится на ценах

03.12.2019 12:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проекта указа президента Беларуси «О запрете выплаты вознаграждений и платы за оказание услуг по продвижению продовольственных товаров». По мнению чиновников, это поможет сдержать рост цен на социально значимые товары.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Суть проекта документа заключается в том, что производителям и поставщикам продуктов, которые относятся к социально значимым, будет запрещено выплачивать любые вознаграждения продавцам — розничной торговой сети, за продвижение своего товара.

Бывает, что производитель или поставщик, чтобы заинтересовать потенциального покупателя своей продукцией, предлагает ему вознаграждение за то, что он сделает выбор в пользу именно его товара. Получается, что даже если у торговой сети есть предложения от других поставщиков более дешевой продукции, ей может быть выгоднее взять то, за что доплатят. Однако для потребителя цена на полке в магазине будет менее выгодной.

Если проект указа примут, торговле придется делать свой выбор только исходя из предлагаемой поставщиком цены товара. И, скорее всего, она закупит тот, который будет дешевле. А учитывая то, что МАРТ установило предельно допустимые надбавки на социально значимые продукты, то цены для покупателей будут более привлекательными.

«Установленный в части первой настоящего пункта запрет действует в течение периода, на который введено государственное ценовое регулирование, и распространяется на выплату любых видов вознаграждений за продвижение социально значимых товаров, в отношении которых это регулирование введено», написано в проекте документа.

Напомним, МАРТ может регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение одного года. В список входит свежая рыба семейства карповых, свежемороженая рыба в тушках, с головой и без, потрошеная и непотрошеная, сливочное масло, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, сахар белый кристаллический, соль поваренная пищевая, хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок, макароны не из твердых сортов пшеницы, рис белый шлифованный, крупа гречневая, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, мясо — говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров, яйца, молоко, кефир, сметана, творог, детское питание: сухие смеси, каши, консервы и соки. Несколько месяцев назад в список добавили хлеб пшеничный, изделия булочные — батон, из пшеничной муки, сыр — твердый, полутвердый, свежие яблоки, черный чай, манную и пшенную крупы.

В него также попали свежие овощи: картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы и помидоры. Но здесь есть уточнение, что к социально значимым товарам, цены на которые регулируются МАРТ не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

Из категории мяса — отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки.

Предложения по этому проекту указа можно направлять по электронной почте            i.shpak@mart.gov.by.

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Если документ примут, торговле при выборе товара придется основываться только на его цене.
 
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