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Москва получила туристический «Оскар»

03.12.2019 12:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Москва получила туристический «Оскар»

фото: newokruga.ru

Российская столица удостоилась главной премии World Travel Awards в самой главной номинации — «Лучшее туристское направление. Город».

«Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический «Оскар» в главной номинации, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Instagram. — В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей».

За этот титул лучшего города для путешествий боролись Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Тем не менее, большинство туристов и профи индустрии проголосовали за Москву.

Вручение награды состоялось в конце ноября в Омане. Финал World Travel Awards 2020, согласно решению оргкомитета международной премии по туризму, состоится в Москве.

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году и сегодня считается наиболее престижной наградой в этой сфере, за что ее часто называют «Оскаром туристической индустрии». Премия присуждает международным жюри, в которое входят эксперты сферы гостеприимства и специалисты Всемирного совета путешествий и туризма, сообщает Газета.ру.

 
 
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Российская столица удостоилась главной премии World Travel Awards в самой главной номинации — «Лучшее туристское направление. Город».
 
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