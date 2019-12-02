Источник материала: Ежедневник





Импорт сыров и творога в России вырос на 10,3% в этом году. Основной страной-импортером сыра и творога в Россию является Беларусь.

Импорт сыров и творога в Россию в январе-сентябре 2019 года составил 197,5 тыс. т, что на 10,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом импорт сыров вырос на 9,6% - до 168,5 тыс. т, а импорт творога увеличился на 14,3% - до 29 тыс. т. Такие данные содержатся в отчете Аналитического центра Milknews.

В стоимостном выражении импорт сыров и творога в указанный период вырос на 15,1% и составил 8,05 млн долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почти 85 процентов импортного сыра и творога на российском рынке из Беларуси Импорт сыров и творога в России вырос на 10,3% в этом году. Основной страной-импортером сыра и творога в Россию является Беларусь.

По данным аналитиков, 84% импортного сыра и творога за первые 9 месяцев 2019 года было ввезено из Беларуси, 4% - из Сербии, 3% - из Аргентины, на остальные страны пришлось 9% импорта данной продукции.