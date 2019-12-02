ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 85 процентов импортного сыра и творога на российском рынке из Беларуси

03.12.2019 12:35 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Почти 85 процентов импортного сыра и творога на российском рынке из Беларуси

Импорт сыров и творога в России вырос на 10,3% в этом году. Основной страной-импортером сыра и творога в Россию является Беларусь.

Импорт сыров и творога в Россию в январе-сентябре 2019 года составил 197,5 тыс. т, что на 10,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом импорт сыров вырос на 9,6% - до 168,5 тыс. т, а импорт творога увеличился на 14,3% - до 29 тыс. т. Такие данные содержатся в отчете Аналитического центра Milknews.

В стоимостном выражении импорт сыров и творога в указанный период вырос на 15,1% и составил 8,05 млн долларов. 

По данным аналитиков, 84% импортного сыра и творога за первые 9 месяцев 2019 года было ввезено из Беларуси, 4% - из Сербии, 3% - из Аргентины, на остальные страны пришлось 9% импорта данной продукции.   

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Импорт сыров и творога в России вырос на 10,3% в этом году. Основной страной-импортером сыра и творога в Россию является Беларусь.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бобруйчанка сломала ногу в автобусе - упала, когда тот отъезжал от остановки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика