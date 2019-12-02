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Как провести праздники безопасно, напомнят спасатели во время республиканской акции «Безопасный Новый Год!»

03.12.2019 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Вот уже осталось меньше месяца до главного календарного праздника – Нового года и этот предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам и неосторожного обращения с пиротехническими изделиями.

С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций с 2 декабря стартует республиканская акция «Безопасный Новый год!», которая продлится до 28 декабря.Как провести праздники безопасно, напомнят спасатели во время республиканской акции «Безопасный Новый Год!»

Акция пройдёт в 4 этапа. На первом этапе – со 2 по 6 декабря – работники МЧС в интерактивной форме расскажут, как встретить Новый год безопасно в территориальных центрах социального обслуживания населения, домах ветеранов и инвалидов и санаториях.

Второй этап – с 9 по 17 декабря – охватит общеобразовательные учреждения, дома семейного типа, семьи в социально опасном положении. В тематику бесед обязательно войдут правила использования пиротехники, правила поведения на льду, эксплуатации электрооборудования, печного отопления и, конечно же, главные составляющие безопасности детей в период зимних каникул.

Также акция этого года будет примечательна проведением креативной и популярной рекламной кампании «Полный отрыв». Суть ее заключается в том, что в учреждениях образования, а также в местах вероятного появления несовершеннолетних (кинотеатры, торгово-развлекательные центры) будут размещаться рекламные объявления в форме руки. На каждом ее пальце указан телефонный номер областного Центра пропаганды. Дозвонившемуся с просьбой о покупке петард ответит работник МЧС и расскажет об опасности использования пиротехники.

На третьем же этапе – с 18 по 24 ноября – спасатели выдвинутся в места продажи пиротехники, в детские учреждения здравоохранения и на открытые ледовые катки.

Заключительный этап акции пройдет с 26 по 31 декабря. Локацией станут места массового пребывания людей – это открытые площадки, крупные торговые центры, рынки, детские развлекательные центры и т.д. С населением поговорят в максимально доступной форме, поздравят с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности.

 
 
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Вот уже осталось меньше месяца до главного календарного праздника – Нового года и этот предновогодний период сопровождается резким увеличением количества...
 
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