Сыновья Лукашенко побывали на гран-при «Формулы-1» в ОАЭ

Источник материала: Новости Волковыска

Старшие сыновья президента Беларуси Виктор и Дмитрий Лукашенко побывали на завершающем этапе «Формулы-1» сезона 2019 года – гран-при Абу-Даби, о чем сообщили в медиа-офисе Дубая.

Отмечается, что вместе с сыновьями главы государства в ВИП-ложе находились президент Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, среди гостей упоминается президент Армении Армен Саркисян, руководители и высокопоставленные представители Бразилии, Курдистана, Малайзии, Гвинеи, Кувейта, Египта, Мальдив, Казахстана, Испании, Уганды, Омана, Азербайджана и других стран.

Виктор Лукашенко уже не первый год посещает Гран-при Абу-Даби по приглашению правящей семьи. Впервые он побывал на Яс-Марине почти 10 лет назад, и с тех пор он постоянно летает на последнюю гонку сезона "Формулы-1".





Фото: пресс-служба правительства Дубая

Заключительный этап "Формулы-1" выиграл пилот "Мерседес" Льюис Гамильтон. Для британца, который ранее досрочно завоевал свой шестой чемпионский титул, эта победа стала 11-й в завершившемся сезоне и 84-й в карьере.