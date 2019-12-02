Презентация музея. Историю деревни сберегут краеведы

Источник материала: Ивьевский край

В маленькой деревне Бакштовского сельсовета усилиями энтузиастов открылся музей.









Известный профессиональный краевед, энтузиаст Иван Мечиславович Буйко вместе со своим земляком-единомышленником Францем Францевичем Лемзой в здании бывшей начальной школы д. Гуденята Бакштовского сельсовета открыли музей, посетив который можно в подробностях узнать историю деревушки, постепенно исчезающей с карты района, и в недалеком будущем пройти мастер-класс по ткачеству. Это, кроме католической каплицы, единственное социальное, культурное и общественное учреждение в деревне.

Идея создания музея принадлежит Францу Лемзе, для которого Гуденята - малая родина, где он, выйдя на заслуженный отдых, проводит большую часть своего времени. Однажды, проходя мимо заброшенного дома, увидев в куче хлама иконы и фотографии своих земляков, у него, как говорит сам, душа стала болеть. О своих планах по сохранению истории небольшой деревушки он рассказал Ивану Буйко.

- Я не то что поддержал идею Франца, но и несказанно был рад тому, что смогу ему во многом помочь, - рассказывает И. Буйко. - Ведь все мое детство прошло в Гуденятах, здесь жили мои бабушка с дедушкой по материнской линии. У меня, естественно, был богатый материал как по истории деревни, так и о некоторых ее жителях.

Интересную историю поведал корреспондентам "районки" Иван Мечиславович о своем двоюродном дедушке, уроженце Гуденят Франце Семаке, который в числе 10 способных детей был направлен ксендзом Губерансом учиться в Виленскую школу в начале ХХ века. Далее молодой человек обучался в университете Стефана Батория - высшем учебном заведении, действовавшем в Вильно в 1919 -1939 годах. Он научился фотографированию и всей душой прикипел к этому делу. Никогда не расставался с фотоаппаратом, даже приезжая домой на каникулы. Благодаря этому у Ивана Мечиславовича сегодня имеется более 150 фотографий, на которых запечатлена жизнь деревни, как говорят, за польским часом. Их наш неугомонный герой нашел в Каунасе, уже после смерти родственника. Будучи в деловой поездке, он навестил жену деда, которая и подарила эти бесценные свидетельства прошлого. На обратной стороне фото - выцветшие подписи, которые позволяют узнать, когда и что запечатлено на снимке. Фото более чем по 80 лет, а они прекрасного качества! Что тоже удивительно! На стенах музея в рамках - их увеличенные копии.

























Франц Семак сделал прекрасную карьеру в Литве: был директором консервного завода, изобрел какой-то вид детского питания, выпустил три книги на историческую и краеведческую темы. Иван Мечиславович подозревает, что вот такая тяга у него к краеведению течет в жилах от знаменитого предка.

- Иван Буйко заразил меня своей "болезнью", - шутит Ф. Лемза. - А если серьезно, то вначале было немного не по себе разбирать старый хлам, лазить по заброшенным чердакам. Но довольно быстро страх ушел и появился огромный интерес.

В деревушке, в которой проживает сегодня 11 человек в восьми домах, много заброшенных домов, без хозяев. У иных они есть, но содержать их в надлежащем состоянии те не стремятся. Поэтому работы было непочатый край. Чего только там ни нашлось: от старых икон, молитвенников, фотографий в рамках, которыми раньше украшали стены деревенских жилищ - до старинных предметов быта: различных деревянных бытовых приспособлений.

Местные жители, когда увидели благие начинания активистов, тоже не остались в стороне. Например, деревянный ткацкий станок подарил музею Виктор Сармулейно. В ближайшем будущем его хотят запустить, т. е. посетителям музея показывать его в действии, а желающих - и научить этому исконно белорусскому занятию. Так называемые в народе "выбі-ранкі" (так называют тканые покрывала) принесли в музей Галина Нехведович и Галина Жамойть.

Две трети экспонатов для гуденятского музея Иван Мечиславович подарил из уже имеющихся запасов. И несказанно этому рад, что их увидят, а может и оценят по достоинству.

Музей разместился в левом крыле здания бывшей начальной школы, которая прекратила свое существование в середине 80-х годов прошлого века, в правой части - католическая каплица.

Пока экспонаты нашли свое место на стенах и полках музея, оформились в экспозиции, на которые теперь приятно смотреть, наши энтузиасты проделали большую работу по благоустройству территории и приведению помещения в надлежащий вид. Были вырублены старые деревья и кустарники, заделана брешь в потолке, оклеены обои, на окнах появились шторы. Одним словом, это место преобразилось.

Но это только начало, говорят собеседники. У них много планов, много идей как по наполнению экспонатами, так и по благоустройству.

Энтузиасты-краеведы мечтают собрать полный материал об истории маленькой деревушки Ивьевщины. Уже сегодня есть некоторые интересные факты, которые требуют подтверждения. Например, то, что здесь был еврейский молитвенный дом, немецкое кладбище времен Первой мировой войны. Именно в этих местах при земледельческих работах очень часто находят монеты времен ВКЛ. К слову, три таких серебряника передали в музей. Всему этому, конечно, будут искаться подтверждения. И никаких сомнений быть не может, что во всем наши герои дойдут до истины.

Положительно оценили усилия Ивана Буйко и Франца Лемзы председатель Бакштовского сельсовета А. Буляк и ксендз лаздунского костела Анджей.

Двери маленького деревенского музея открыты для всех желающих, тех, кто ищет необычные впечатления. Вам покажут, расскажут, а возможно и научат! Чему? Если не пряжу прясть и "выбіранкі" ткать, так масло бить! И вы еще сомневаетесь?!

И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).