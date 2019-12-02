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BELWEST. Успейте купить модную качественную обувь, стильные сумки, джинсы, куртки, ремни и многое другое по самой выгодной цене!

03.12.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Успейте купить модную качественную обувь, стильные сумки, джинсы, куртки, ремни и многое другое по самой выгодной цене!

Ближайший к Вам магазин можно найти по адресу: ул. Интернациональная, д. 96А.

Узнать о часах работы ближайшего магазина, уточнить его адрес можно ЗДЕСЬ

BELWEST – это европейский обувной бренд, основанный немецким концерном SALAMANDER более 30 лет назад. Сегодня это также сеть мультибрендовых магазинов, которая насчитывает более 400 магазинов в Беларуси и России. 

1. Качественную кожаную обувь производства BELWEST – мастера бренда следуют многолетним традициям и используют только высококлассные натуральные материалы, изящно воплощая тренды мира fashion в элегантных удобных сапогах, ботильонах, ботинках, туфлях, кроссовках и др. обуви, подходящей как для офиса, официальных мероприятий, праздников, так и на каждый день.





2. Эксклюзивную трендовую коллекцию «Made in Europe» из Италии, Испании, Португалии:

  • Великолепные кожаные сапоги и ботинки Eviance - в основе философии европейского бренда три основные черты: элегантность, стиль и актуальность.
  • Трендовые зимние пары на массивной «раздавленной» платформе ugly shoes Parini – невероятно комфортные и ультрамодные ботиночки для самых ярких модниц.
  • Мужские комфортные ботинки «Made in Italy» - лаконичные универсальные Soxbit, оригинальные Highway с винтажным эффектом состаренной вытертой фактуры.
  • Осенние, зимние полусапоги итальянского бренда GEOX – «обувь, которая дышит», созданная с помощью уникальных технологий для защиты от холода, воды и ветра.
  • Элегантные женские ботинки от итальянского бренда Fouetté, по форме мыска и подъема напоминающие традиционные ковбойские казаки, незаменимы не только в гардеробе покорительницы прерий, но и королевы каменных джунглей. Винтажная помятость, конусообразные металлические клепки и нашивки с «американскими» звездами усиливают дух бунтарства и свободы, вдохновляя на покорение новых горизонтов.
  • Fouetté – это и эталонная классика, неподвластная времени. Выберите к предстоящим новогодним и рождественским праздникам идеальные удобные туфли лодочки, достойные красной ковровой дорожки!



3. Оригинальные кеды, кроссовки, ботинки от мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Skechers, Lotto. – В коллекции представлены модели Sport и Lifestyle для бега, тенниса, фитнеса, баскетбола и др. видов спорта, а также для комфортных прогулок, путешествий.


4. Детскую обувь

Коллекция обуви для мальчиков и девочек – это только надежные и стильные модели обуви, созданные с учетом анатомических особенностей детской стопы, из качественной натуральной кожи, с применением инновационных технологий. В ассортименте представлены сапожки, ботиночки, кеды и кроссовки, полусапоги, туфли и сандалии BELWEST, GEOX, Jenci, Lotto, Skechers.

5. Трендовые статусные аксессуары Fouetté и Jenci из Италии. – Наслаждайтесь великолепными клатчами, боксами, тоутами, шоперами, цепочными сумочками на плечо, хобо, круглыми, поясными «малышками», вдохновленными легендарными коллекциями от ведущих Домов моды! Высокое качество и подлинная красота, шик и блеск, разнообразие форм и оттенков, оригинальность фурнитуры позволят каждой моднице найти себе ту самую «спутницу», с которой она не захочет расстаться ни на минуту.





Удобный онлайн-шопинг

Любите онлайн шопинг? – Купите понравившуюся пару в интернет-магазине BELWEST.BY. Забронируйте пару для покупки в ближайшем магазине вашего города или закажите бесплатную доставку на адрес / в пункт самовывоза.

Великолепное качество, большой выбор моделей обуви разных размеров и полноты стопы, гарантия, легкий возврат и обмен товара, возможность оплатить картой рассрочки, отказаться от заказа, оплатить после бесплатной примерки сделают ваш шопинг самым приятным и выгодным.

Cкидка 35% на всё в фирменных магазинах и на сайте – BELWEST.BY

 
 
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BELWEST – это европейский обувной бренд, основанный немецким концерном SALAMANDER более 30 лет назад. Сегодня это также сеть мультибрендовых магазинов, которая...
 
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