БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано десять браков: шесть в Смолевичском отделе загс, по одному — в Озерицко-Слободском, Пекалинском, Плисском и Курганском сельисполкомах.

Впервые вступили в брак:

Роман Антоненок и Михалина Якшевич;

Василий Жданок и Кристина Лятуновская;

Дмитрий Мартинович и Алеся Комар.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе и городе зарегистрировано десять рождений детей.

В Плисском сельисполкоме Андрей и Татьяна Ермольчики из пос. Октябрьский зарегистрировали рождение сына Матвея, третьего ребенка в семье.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме:

Александр и Ольга Трипуть из аг.Слобода зарегистрировали рождение сына Александра;

рождение дочери Есении, четвертого ребенка в семье, зарегистрировали Вячеслав и Ниталья Ходыко из аг.Слобода.

В Жодинском сельисполкоме рождение дочери Марьяны, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Владимир и Анна Бекеровы из аг. Барсуки.

В Драчковском сельисполкоме Михаил и Юлия Маньковские из д.Заречье зарегистрировали рождение сына Константина, второго ребенка в семье.

В Смолевичском отделе загс:

Александр и Наталья Нагорные зарегистрировали рождение сына Ивана, третьего ребенка в семье;

рождение дочери Миланы, второго ребенка в семье, зарегистрировали Максим и Екатерина Мацкевичи.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе зарегистрировано четырнадцать смертей.

По четыре смерти зарегистрировали Смолевичский отдел загс и Усяжский сельисполком, три — Плисский сельисполком. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Жодинском и Пекалинском сельсоветах.

Озерицко-Слободским, Заболотским, Зеленоборским и Курганским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).