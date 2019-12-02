БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе зарегистрировано десять браков: шесть в Смолевичском отделе загс, по одному — в Озерицко-Слободском, Пекалинском, Плисском и Курганском сельисполкомах.
Впервые вступили в брак:
Роман Антоненок и Михалина Якшевич;
Василий Жданок и Кристина Лятуновская;
Дмитрий Мартинович и Алеся Комар.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе и городе зарегистрировано десять рождений детей.
В Плисском сельисполкоме Андрей и Татьяна Ермольчики из пос. Октябрьский зарегистрировали рождение сына Матвея, третьего ребенка в семье.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме:
Александр и Ольга Трипуть из аг.Слобода зарегистрировали рождение сына Александра;
рождение дочери Есении, четвертого ребенка в семье, зарегистрировали Вячеслав и Ниталья Ходыко из аг.Слобода.
В Жодинском сельисполкоме рождение дочери Марьяны, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Владимир и Анна Бекеровы из аг. Барсуки.
В Драчковском сельисполкоме Михаил и Юлия Маньковские из д.Заречье зарегистрировали рождение сына Константина, второго ребенка в семье.
В Смолевичском отделе загс:
Александр и Наталья Нагорные зарегистрировали рождение сына Ивана, третьего ребенка в семье;
рождение дочери Миланы, второго ребенка в семье, зарегистрировали Максим и Екатерина Мацкевичи.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе зарегистрировано четырнадцать смертей.
По четыре смерти зарегистрировали Смолевичский отдел загс и Усяжский сельисполком, три — Плисский сельисполком. По одному человеку ушли из жизни в Драчковском, Жодинском и Пекалинском сельсоветах.
Озерицко-Слободским, Заболотским, Зеленоборским и Курганским сельисполкомами смерти не регистрировались.
Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).