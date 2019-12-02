У каждой жизни свой какой-то грунт, на котором она стоит, растет, от которого питается

Р.Гари.

Год малой родины. Школа №1 имени В.Ф.Купревича города Смолевичи – маленькая часть нашей малой родины, созданная умами и делами сотен и тысяч учителей и учеников. Чья-то жизнь прошла в ней, чья-то продолжается сегодня. Можно ли учителю остаться в тени? Раствориться и не оставить памяти о себе? Конечно же, нет. Каждый человек наделен частичкой вечности, если он оставляет память о себе.

Для кого создана школа? Конечно же, для нас, учеников. Но кто будем мы, не будь рядом с нами людей, отмеченных светом добра, ума, справедливости, трудолюбия, любви… Не будем оспаривать мысль о том, что плодотворная, четкая работа школы зависит от руководства, от созданных условий для нормального прохождения образовательного процесса. И если бы кто-то стал искать «7 чудес света» в школе, то, думается, нашел бы 1007 чудес в лице учащихся, учителей, директора, его заместителей, педагогов-организаторов, библиотекарей, поваров.

Что побудило нас обратиться к теме «Есть такое место на карте малой родины»?

Объявление об областном конкурсе «Копилка краеведческих находок».

Наша находка не материальная. Нить нашего краеведческого маршрута привела нас в 11 «А» класс средней школы №1 им. В.Ф. Купревича. У каждого из нас есть свой любимый, знакомый уголок малой родины. Но есть тот, который объединяет нас – это наша средняя школа №1 им. В.Ф. Купревича. И те, кто учит нас сегодня, кто посеял свое зернышко в благодатную почву доброго и вечного – наши учителя.

«A SELF-MADE-MAN» (человек, который сам себя сделал). Так говорят об учителе Купревиче экскурсоводы музея академика В. Ф. Купревича.

Слагаемые личности каждого из наших учителей – учеба в школе, учеба в университете, педагогическая практика. У каждой жизни своя почва, на которой она растет, от которой питается. Для наших дорогих учителей этой почвой стала школа с ее непослушными и талантливыми учениками, тетрадками, тестами, сочинениями, задачами. Чтобы сделать себя, то есть, стать личностью среди коллег-личностей, нужно было заниматься самообразованием, быть в курсе инновационных технологий, в качестве классных руководителей становиться «мамами» для 25-ти ребят.

У наших учителей сформировано понятие «развиваться», приумножать свои достижения. Нужно сказать, что они развивали эти понятия и у нас. Почти у каждого из наших наставников есть последователи. Их бывшие ученики стали учителями. Некоторые работают в нашей школе и параллельно преподают.

Педагоги нашей школы смогли обеспечить лидирующие места наших учеников в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях районного, областного, республиканского уровней. За опытом наших учителей следят молодые, только окончившие педагогические вузы, учителя. Их мастерство передается из поколения в поколение. Как передавалось оно, к примеру, от преподавателя русского языка и литературы, отличника народного образования – Клавдии Федоровны Макавчик – Нелли Владимировне Касперович, которая учит нас. Рецепт переданного успеха – любить свой предмет и любить своих учеников.

Считает себя счастливым человеком и учитель русского языка и литературы Валентина Вячеславовна Белокурская, потому что встретила на своем пути педагога, который помог ей поверить в себя и определиться с выбором профессии. Это учитель Елизавета Филипповна Лаврецкая. Валентина Вячеславовна – наша «классная мама». Любить детей и верить в них – ее призвание. А секрет мастерства – добросовестная работа.

Кому, как не учителю информатики, свойственно превращать урок в увлекательное занятие. Именно Вероника Андреевна Дорошевич и Сергей Витальевич Таболич учат нас решать необычные задачи, знакомят с языком программирования. Техника в кабинете информатики «сотрудничает» с учениками, благодаря стараниям наших преподавателей. И недаром из анкетирования, которое было проведено среди одиннадцатиклассников, мы узнали, что некоторые из наших выпускников выбирают профессию – инженер-программист или программист. Вероника Андреевна Дорошевич первый год работает в нашей школе. Ее учителем информатики была Татьяна Ипполитовна Грушевская.

Чтобы хорошо знать иностранный язык, недостаточно иметь богатый словарный запас. Нужно любить язык, общаться на нем, знать культуру страны, говорящей на этом языке. С хорошим багажом знаний пришли в наш класс учителя иностранного языка Елена Леоновна Балачина и Галина Анатольевна Сакович. Многому научилась у старших коллег – Регины Борисовны Сахончик и Ларисы Ивановны Огореловой – Елена Леоновна Балачина. Она и сейчас с благодарностью вспоминает о них. На уроках английского языка наши учителя не только учат нас, но и передают свой жизненный опыт. Некоторые из нынешних одиннадцатиклассников планируют связать свое будущее с английским языком.

Работа Лидии Васильевны Шунто направлена на то, чтобы объяснить ученикам школьную программу по математике. Она занимается как обучением, так и воспитанием подопечных. Она всегда в поиске новых, более эффективных методов работы, чтобы добиться высокой успеваемости каждого школьника, сделать процесс обучения предмета интересным.

С начальными азами медицины, гигиены знакомит нас Наталья Ивановна Король. Любовь к биологии привили ей учителя ее родной бобруйской школы.

Игорь Иосифович Бабарико очень ответственно подходит к обучению учащихся. Это тот учитель, который не допустит разгильдяйства и лени на уроках допризывной подготовки.

Если у карты стоит учитель — нет урока, а есть мир, большой, огромный и интересный. Урок географии ведет Светлана Аркадьевна Хамлюк. На уроке можно получить оригинальное задание: например, исследование местности Смолевичского района. «География в биографии Купревича» — такой интересный и необычный урок был проведен для девятиклассников.

Высокий профессионализм отличает учителя физики и астрономии Валентину Яковлевну Леонченко. Она всегда стремится к обратной связи, приучает нас, учеников, к самоконтролю.

«Спачатку было слова». Умение преподнести материал так, чтобы это «роднае беларускае слова загучала пяшчотна і прыгожа», отличает учителя белорусского языка и литературы Татьяну Георгиевну Углик. Хорошо знать разные языки, но если не владеешь родным, невозможно сказать «я — беларус».

Требовательность, порой жесткость, любовь к детям, умение увидеть задатки будущего спортсмена и умение привить любовь к спорту и физической культуре – таковы качества учителей физической культуры и здоровья – Анастасии Юрьевны Яблонской и Елены Николаевны Диденко. Они поддержат в нужную минуту, успокоят в случае неудач. И это для них высшая награда.

Химичить и заниматься химией – не одно и то же. Юлия Сергеевна Панасюк любит способных и ответственных учеников. Поддерживает слабых, снисходительно относится к тем, кто может набедокурить. От Юлии Сергеевны мы получаем знания, которые выходят за рамки школьной программы. Ее кредо – индивидуальный подход к каждому ученику.

Любимым предметом в школе у Инны Евгеньевны Янчиной была, конечно, биология. Выбор профессии – это встреча с учителем биологии слонимской школы. Знания, которые мы получаем на уроках биологии, — это логически построенная цепочка. С каким уважением говорит она о тех, кого смогла увлечь своим предметом, помогла в выборе будущей профессии! Ее ученица Анастасия Кулеш работает в нашей школе учителем биологии. Среди бывших учеников Инны Евгеньевны — огромное количество медиков (Анна Глушанина – врач-анестезиолог, Дмитрий Лямцев – врач-трамватолог, Алексей Гракович – врач-анестезиолог, Евгений Асташов – врач-онколог и т.д.). Некоторые наши учащиеся тоже хотят стать биологами и микробиологами. Конечно же, любовь к этой науке привила им Инна Евгеньевна.

Высокий профессионализм отличает учителя истории Елену Владимировну Савчук. Она талантливый педагог. На вопрос анкеты, от чего зависит, по-вашему, формула успеха учителя, она ответила так: «Я считаю, что посеешь, то и пожнешь. Сколько добра, любви, внимания дашь детям, столько и получишь. В любви и уважении и знания легче усваиваются».

Мы с благодарностью вспоминанием наших первых учителей: Елену Геннадьевну Пронько, Наталью Викторовну Максимович, Людмилу Васильевну Хадорченко, Светлану Георгиевну Чижик, Галину Петровну Тверетинову. Это они научили нас писать, читать, любить друг друга, уметь дружить. Как мы радовались появлению наших новых «мам»! Как слушали, затаив дыхание, их первые теплые послания к нам! Мы представляем, как им приятно, когда кто-то из нас скажет: «Хочу быть учителем, как Вы».

Нашей школе много лет. Она накапливает огромное количество воспоминаний, которые и составляют «Память школы». Нам, как и многим другим выпускникам, захотелось внести свою лепту в общую копилку добрых дел. Мы нашли своих учителей или они нашли нас – не так важно. Главное, что мы вместе, мы сотрудничаем, добиваемся успехов. Наша краеведческая нить не оборвалась. Она прервалась на время…

Наталья ДЕГТЯРЕВА, Александра РАЗУМНИКОВА, Яна АНТОНОВА, учащиеся ГУО «Средняя школа №1 им. В.Ф.Купревича г. Смолевичи».