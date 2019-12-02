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Акриловая снегурочка, флажки, четыре ёлки. Каким будет новогодний Слуцк-2020

03.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Акриловая снегурочка, флажки, четыре ёлки. Каким будет новогодний Слуцк-2020

В Слуцке к Новому году установят четыре ёлки, которые начнут монтировать в начале декабря. Город украсят большим количеством флажков, а Деду Морозу «подарят» Снегурочку ростом 190 см. Каким будет новогодний Слуцк-2020, узнавал SlutskGorod.

Как пояснила Мария Корзай, заместитель начальника производственно-технического отдела КУП «Слуцкое ЖКХ», в этом году к композиции Дед Мороз на санях закупили Снегурочку, которую установят рядом с санями. 

- Она акриловая, голубого цвета и высотой 190 см. Ночью Снегурочка будет светиться. Кроме того в этом году украсят опоры, которые устанавливают на центральной площади, - сказала Мария Иосифовна.

Так же по городу традиционно развесят более 5000 бело-синих флажков и праздничные растяжки. Праздничное освещение в полном объёме должны включить 23 декабря.

Александр Якубец, начальник отдела архитектуры и строительства Слуцкого районного исполнительного комитета, рассказал, что установкой и освещением поручено заниматься работникам ЖКХ. Уже 9 декабря на центральной площади начнут устанавливать новогоднюю ёлку, которых в этом году разместят в 4 местах, включая 11-й городок и район Чехова.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В Слуцке к Новому году установят четыре ёлки, которые начнут монтировать в начале декабря. Город украсят большим количеством флажков, а Деду...
 
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