Браконьер из Слуцкого района отправится в колонию за убитого лося

Источник материала: Слуцк Город





Недавно суд Слуцкого района вынес приговор браконьеру, который незаконно добыл лося в апреле 2019 года. Об этом сообщает AGRONEWS .

Мужчину уличили не только в браконьерстве, но и в незаконном хранении оружия. При обыске у него нашли маленький арсенал: четыре незарегистрированных ружья.

Суд приговорил охотника к лишению свободы на 3,5 года с отсрочкой и 120 часам общественных работ. Обвиняемый уже возместил 7,6 тысячи рублей в счет ущерба, причиненного природе, и выплатит еще 2,5 тыс. рублей штрафа. У нарушителя также конфисковали мотоцикл, на котором он перевозил добычу, и на ближайшие 5 лет лишили его права на охоту.

Госинспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что за незаконную охоту с причинением ущерба в крупном (от 100 б. в.) и особо крупном (от 250 б. в.) размере браконьеров могут приговорить не только к крупному штрафу, но и к ограничению или лишению свободы. Также санкция уголовной статьи включает такие наказания, как лишение права на охоту и конфискация оружия и транспорта, на котором перевозили нелегальную добычу.

AGRONEWS

Slutsk-Gorod.by